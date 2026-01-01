LightRAG is een lichtgewicht retrieval-augmented generation framework ontworpen om complexe documenten te analyseren in domeinen zoals recht, gezondheidszorg en financiën. Het overbrugt de kloof tussen vector-gebaseerde RAG en graaf-gebaseerde RAG door kennisgrafieken en vector-embeddings samen te beheren in één dual-level architectuur, waardoor het aantal LLM-aanroepen dat nodig is bij zowel indexering als querytijd drastisch wordt verminderd vergeleken met op community-rapporten gebaseerde GraphRAG-implementaties.

Door LightRAG zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw documenten, embeddings en kennisgraaf volledig onder uw controle. Maak verbinding met OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, of elk OpenAI-compatibel eindpunt, en werk kennisbases incrementeel bij zonder de globale index opnieuw op te bouwen — zodat dynamische gegevens actueel blijven zonder exorbitante herverwerkingskosten.