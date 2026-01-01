Implementeer LightRAG met één-klik installatie.
Eenvoudig en snel retrieval-augmented generation framework dat vectorzoekopdrachten combineert met kennisgrafieken voor complexe documentanalyse.
Kies een VPS-abonnement voor LightRAG
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met LightRAG kunt bouwen
LightRAG is een lichtgewicht retrieval-augmented generation framework ontworpen om complexe documenten te analyseren in domeinen zoals recht, gezondheidszorg en financiën. Het overbrugt de kloof tussen vector-gebaseerde RAG en graaf-gebaseerde RAG door kennisgrafieken en vector-embeddings samen te beheren in één dual-level architectuur, waardoor het aantal LLM-aanroepen dat nodig is bij zowel indexering als querytijd drastisch wordt verminderd vergeleken met op community-rapporten gebaseerde GraphRAG-implementaties.
Door LightRAG zelf te hosten op uw eigen VPS blijven uw documenten, embeddings en kennisgraaf volledig onder uw controle. Maak verbinding met OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, of elk OpenAI-compatibel eindpunt, en werk kennisbases incrementeel bij zonder de globale index opnieuw op te bouwen — zodat dynamische gegevens actueel blijven zonder exorbitante herverwerkingskosten.
Key features van LightRAG
Ophalen op twee niveaus
Vector-embeddings en kennisgraaf-entiteiten worden gecombineerd in één pijplijn, waardoor platte vectorzoekopdrachten worden overtroffen bij het redeneren over meerdere documenten, terwijl de indexeringskosten laag blijven.
Incrementele kennisupdates
Nieuwe documenten worden samengevoegd in de bestaande grafiek zonder de globale index opnieuw op te bouwen, zodat dynamische gegevens actueel blijven zonder dure herverwerking.
Ondersteuning voor meerdere LLM-providers
Maak verbinding met OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, of elk OpenAI-compatibel eindpunt zonder prompts te herschrijven of uw documenten opnieuw te indexeren.
Vijf querymodi
Schakel tussen Naïeve, Lokale, Globale, Hybride en Mix-ophaalstrategieën om de complexiteit van de query af te stemmen op latentie- en kostenvereisten.
Ingebouwde webgebruikersinterface
Browsergebaseerd dashboard voor het opnemen van documenten, het uitvoeren van zoekopdrachten en het interactief visualiseren van de gegenereerde kennisgraaf.
REST API voor integraties
Geverifieerde REST-eindpunten laten je LightRAG insluiten in bestaande applicaties en documentinvoerpijplijnen automatiseren.
Waarom zou je LightRAG op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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