Installeer Euro-Office DocumentServer met één-klik installatie.
Europees-soevereine, zelf-gehoste kantoorsuite voor browsergebaseerd gezamenlijk bewerken van documenten, spreadsheets en presentaties.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Euro-Office DocumentServer kunt bouwen
Euro-Office DocumentServer is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd gezamenlijk bewerken van DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- en PDF-formaten naar uw eigen infrastructuur brengt. Gebouwd op de AGPL-gelicentieerde ONLYOFFICE DocumentServer-codebasis en opnieuw gebrandmerkt voor Europese digitale soevereiniteit, dient het als een drop-in backend voor gezamenlijk bewerken voor platforms zoals Nextcloud en ownCloud.
Zelf-hosten van Euro-Office DocumentServer houdt elk document, elke bewerkingssessie en elke integratie-aanroep binnen uw VPS — geen cloud van derden raakt de inhoud aan. JWT-tokenauthenticatie beveiligt de API standaard, en de gebundelde implementatie levert PostgreSQL, RabbitMQ en Redis voor geconfigureerd voor een productieklare bewerkingsserver.
Key features van Euro-Office DocumentServer
Soeverein door ontwerp
Door Europa geleide AGPL-fork gericht op digitale soevereiniteit — elk document, logboek en elke databaserij blijft op infrastructuur die u beheert.
Realtime co-bewerking
Meerdere gebruikers bewerken tegelijkertijd hetzelfde document, spreadsheet of presentatie met live cursors, opmerkingen en bijgehouden wijzigingen.
MS Office-compatibiliteit
Opent en slaat DOCX, XLSX en PPTX op met behoud van een zeer nauwkeurige lay-out, en biedt ook native ondersteuning voor ODT, ODS en ODP.
JWT API beveiliging
JSON Web Token-validatie beschermt elke API-aanroep, zodat alleen geautoriseerde integraties en clients verbinding kunnen maken met de bewerkingsserver.
Nextcloud-integratie
Drop-in collaboratieve bewerkingsbackend voor Nextcloud, ownCloud en andere platforms die al ONLYOFFICE-connectoren ondersteunen.
PDF en formulieren bewerken
Bewerk PDF's en maak invulbare PDF-formulieren rechtstreeks in de browser, zonder extra software of plug-ins.
Waarom zou je Euro-Office DocumentServer op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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