Euro-Office DocumentServer is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd gezamenlijk bewerken van DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- en PDF-formaten naar uw eigen infrastructuur brengt. Gebouwd op de AGPL-gelicentieerde ONLYOFFICE DocumentServer-codebasis en opnieuw gebrandmerkt voor Europese digitale soevereiniteit, dient het als een drop-in backend voor gezamenlijk bewerken voor platforms zoals Nextcloud en ownCloud.

Zelf-hosten van Euro-Office DocumentServer houdt elk document, elke bewerkingssessie en elke integratie-aanroep binnen uw VPS — geen cloud van derden raakt de inhoud aan. JWT-tokenauthenticatie beveiligt de API standaard, en de gebundelde implementatie levert PostgreSQL, RabbitMQ en Redis voor geconfigureerd voor een productieklare bewerkingsserver.