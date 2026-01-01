PrestaShop is een compleet open-source e-commerceplatform dat wordt gebruikt door verkopers in meer dan 190 landen. Het biedt alles wat nodig is om direct een professionele online winkel te runnen: productcatalogusbeheer, orderverwerking, geïntegreerde betalingsgateways (PayPal, Stripe en meer), ondersteuning voor meerdere talen en valuta's, en ingebouwde SEO-tools — alles beheerd vanuit een intuïtief back-office dashboard.

Het hosten van PrestaShop op uw eigen VPS houdt klantgegevens en betalingsgegevens onder uw controle, stelt u in staat PHP en MySQL te finetunen voor optimale prestaties, en schaalt mee met uw bedrijf zonder transactiekosten of kosten per gebruiker van gehoste e-commerceplatforms.