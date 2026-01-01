Implementeer PrestaShop met één-klik installatie.
Krachtig open-source e-commerceplatform dat wereldwijd meer dan 300.000 online winkels aandrijft met volledig productbeheer, betalingen en meertalige ondersteuning.
Kies een VPS-abonnement voor PrestaShop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PrestaShop kunt bouwen
PrestaShop is een compleet open-source e-commerceplatform dat wordt gebruikt door verkopers in meer dan 190 landen. Het biedt alles wat nodig is om direct een professionele online winkel te runnen: productcatalogusbeheer, orderverwerking, geïntegreerde betalingsgateways (PayPal, Stripe en meer), ondersteuning voor meerdere talen en valuta's, en ingebouwde SEO-tools — alles beheerd vanuit een intuïtief back-office dashboard.
Het hosten van PrestaShop op uw eigen VPS houdt klantgegevens en betalingsgegevens onder uw controle, stelt u in staat PHP en MySQL te finetunen voor optimale prestaties, en schaalt mee met uw bedrijf zonder transactiekosten of kosten per gebruiker van gehoste e-commerceplatforms.
Key features van PrestaShop
Volledige Productcatalogus
Beheer onbeperkt producten met varianten, combinaties, attributen en flexibele prijsregels, inclusief volumekortingen en tijdelijke promotiecampagnes.
Geïntegreerde betalingen
Accepteer betalingen via PayPal, Stripe, bankoverschrijving en tientallen regionale gateways via de modulemarktplaats — geen aangepaste betalingscode vereist.
Meertalig & Valuta
Verkoop aan klanten wereldwijd met native ondersteuning voor meerdere talen, valuta's en belastingregels in één winkelinstallatie vanuit één admin-dashboard.
SEO & Marketingtools
Aanpasbare URL's, metabestanden, sitemapgeneratie en ingebouwde tools voor kortingsbonnen en loyaliteitsprogramma's helpen het verkeer te stimuleren en herhaalaankopen te genereren.
Thema's en Modules
Een marktplaats van duizenden thema's en modules laat je het ontwerp en de functionaliteit uitbreiden zonder code aan te raken, van live chat tot loyaliteitspunten.
Waarom zou je PrestaShop op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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