Matomo installeren met één-klik installatie.
Toonaangevend open-source webanalyseplatform vertrouwd door meer dan 1 miljoen websites met volledige gegevenseigendom en AVG-conformiteit.
Kies een VPS-abonnement voor Matomo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Matomo kunt bouwen
Matomo is 's werelds toonaangevende open-source webanalyseplatform, gebruikt door meer dan 1 miljoen websites in meer dan 190 landen. Als privacy-vriendelijk alternatief voor Google Analytics biedt het gedetailleerde bezoekersanalyses, conversietracking, heatmaps, sessie-opnames en A/B-testen, terwijl 100% van uw gegevens op uw eigen infrastructuur blijft. Geen enkele derde partij ontvangt uw bezoekersgegevens, en tracking blijft nauwkeurig, zelfs wanneer adblockers cloud-analysescrips zouden blokkeren.
Matomo zelf hosten op uw VPS betekent onbeperkt aantal websites, geen kosten per bezoeker en volledige naleving van AVG, HIPAA en andere regelgevingen voor gegevensresidentie – waardoor het het analyseplatform bij uitstek is voor organisaties die bezoekersgegevens niet naar externe leveranciers kunnen sturen.
Key features van Matomo
Volledige gegevenseigendom
Alle bezoekersgegevens blijven op uw infrastructuur — geen delen met derden, geen profilering door advertentienetwerken, en geen toegang van leveranciers tot uw analyses.
AVG-naleving
Ingebouwde privacycontroles, toestemmingsbeheer en hulpmiddelen voor gegevensanonimisering maken naleving van regelgeving eenvoudig.
Conversies bijhouden
Meet doelen, funnels en attributie gedurende de gehele bezoekersreis om te begrijpen wat conversies stimuleert.
Heatmaps & Sessieopnames
Zie waar gebruikers klikken, scrollen en aarzelen met visuele heatmaps en opgenomen browsersessies.
E-commerce Analyse
Volg de omzet, productprestaties, winkelwagenverlating en klantlevensduurwaarde met speciale e-commercerapporten.
Onbeperkt aantal websites
Volg zoveel websites als u nodig heeft vanaf één enkele Matomo-instantie, zonder kosten per site of planupgrades.
Waarom zou je Matomo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.