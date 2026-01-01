Matomo is 's werelds toonaangevende open-source webanalyseplatform, gebruikt door meer dan 1 miljoen websites in meer dan 190 landen. Als privacy-vriendelijk alternatief voor Google Analytics biedt het gedetailleerde bezoekersanalyses, conversietracking, heatmaps, sessie-opnames en A/B-testen, terwijl 100% van uw gegevens op uw eigen infrastructuur blijft. Geen enkele derde partij ontvangt uw bezoekersgegevens, en tracking blijft nauwkeurig, zelfs wanneer adblockers cloud-analysescrips zouden blokkeren.

Matomo zelf hosten op uw VPS betekent onbeperkt aantal websites, geen kosten per bezoeker en volledige naleving van AVG, HIPAA en andere regelgevingen voor gegevensresidentie – waardoor het het analyseplatform bij uitstek is voor organisaties die bezoekersgegevens niet naar externe leveranciers kunnen sturen.