Installeer Chibisafe met één-klik installatie.
Razendsnelle open-source bestandsopslag voor het uploaden, delen en beheren van bestanden, foto's en documenten met deelbare links.
Kies een VPS-abonnement voor Chibisafe
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Chibisafe kunt bouwen
Chibisafe is een zelf-gehoste bestandsopslag geschreven in TypeScript die het delen van bestanden moeiteloos maakt. Upload alles — foto's, video's, documenten, codefragmenten — en ontvang direct een deelbare link. Gechunkte uploads zorgen ervoor dat grote bestanden betrouwbaar worden overgedragen, zelfs op tragere verbindingen, terwijl een overzichtelijke 'masonry'-galerij u uw media visueel laat bekijken.
In tegenstelling tot gehoste bestandendeeldiensten, geeft het zelf hosten van Chibisafe u volledige controle over opslag, toegangsbeleid en gebruikersbeheer. Draai het in de openbare modus voor openbare uploads, gebruikersaccountmodus voor geregistreerde gebruikers, of de modus alleen op uitnodiging voor privéteams — alles configureerbaar vanuit het ingebouwde admin-dashboard zonder configuratiebestanden aan te raken.
Key features van Chibisafe
Bestandsuploads in stukken
Splitst grote bestanden automatisch in stukken om betrouwbare overdrachten te garanderen, zelfs op onstabiele verbindingen, zonder praktische limiet voor de bestandsgrootte.
Albums en Galerijen
Organiseer uploads in albums met deelbare galerijlinks voor het verspreiden van fotocollecties of documentbundels in één URL.
Ingebouwde URL-verkorter
Verkort elke externe URL naast bestandshosting, en bundel al uw deelbehoeften in één enkele zelf-gehoste dienst.
ShareX en iOS Ondersteuning
Native ShareX-configuratie en een iOS-snelkoppeling laten je screenshots en bestanden uploaden vanaf desktop of mobiel in seconden.
Flexibele Toegangscontrole
Schakel tussen openbare, gebruikersaccounts of alleen-op-uitnodiging-modus om nauwkeurig te bepalen wie naar uw instantie kan uploaden.
Waarom zou je Chibisafe op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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