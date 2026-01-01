Chibisafe is een zelf-gehoste bestandsopslag geschreven in TypeScript die het delen van bestanden moeiteloos maakt. Upload alles — foto's, video's, documenten, codefragmenten — en ontvang direct een deelbare link. Gechunkte uploads zorgen ervoor dat grote bestanden betrouwbaar worden overgedragen, zelfs op tragere verbindingen, terwijl een overzichtelijke 'masonry'-galerij u uw media visueel laat bekijken.

In tegenstelling tot gehoste bestandendeeldiensten, geeft het zelf hosten van Chibisafe u volledige controle over opslag, toegangsbeleid en gebruikersbeheer. Draai het in de openbare modus voor openbare uploads, gebruikersaccountmodus voor geregistreerde gebruikers, of de modus alleen op uitnodiging voor privéteams — alles configureerbaar vanuit het ingebouwde admin-dashboard zonder configuratiebestanden aan te raken.