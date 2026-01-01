Eclipse Hawkbit is een domeinonafhankelijk back-end framework voor het uitrollen van software-updates naar beperkte edge-apparaten, gateways en controllers die zijn verbonden met IP-gebaseerde netwerken. Gebouwd op Java en Spring, biedt het de server-side infrastructuur die vlootbeheerders nodig hebben om over-the-air updates op industriële schaal te plannen, te richten en te monitoren.

Door Hawkbit zelf te hosten op je eigen VPS houd je apparaatinventarissen, artefact-binaries en uitroltelemetrie onder controle, zonder kosten per apparaat of vendor lock-in. Het stelt de Direct Device Integration API beschikbaar voor apparaten en een Management API voor het orkestreren van campagnes vanuit je eigen tools.