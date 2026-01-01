Implementeer Eclipse Hawkbit met één-klik-installatie.
Open-source IoT-updatebeheer voor het uitrollen van firmware en software naar vloten van verbonden edge-apparaten.
Kies een VPS-abonnement voor Eclipse Hawkbit
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Wat je met Eclipse Hawkbit kunt bouwen
Eclipse Hawkbit is een domeinonafhankelijk back-end framework voor het uitrollen van software-updates naar beperkte edge-apparaten, gateways en controllers die zijn verbonden met IP-gebaseerde netwerken. Gebouwd op Java en Spring, biedt het de server-side infrastructuur die vlootbeheerders nodig hebben om over-the-air updates op industriële schaal te plannen, te richten en te monitoren.
Door Hawkbit zelf te hosten op je eigen VPS houd je apparaatinventarissen, artefact-binaries en uitroltelemetrie onder controle, zonder kosten per apparaat of vendor lock-in. Het stelt de Direct Device Integration API beschikbaar voor apparaten en een Management API voor het orkestreren van campagnes vanuit je eigen tools.
Key features van Eclipse Hawkbit
Gerichte uitrollen
Definieer uitrolgroepen op basis van apparaatkenmerken en voortgangsupdates in gecontroleerde golven met succesdrempels en automatische terugdraai-triggers.
Artifact-repository
Upload, beheer de versies en lever firmware-images, OS-pakketten en applicatiebundels vanuit een ingebouwde artefactopslag met checksum-verificatie.
Directe Apparaat API
Apparaten bevragen de DDI REST-interface om toegewezen updates op te halen, voortgang te rapporteren en installatieresultaten te bevestigen zonder aangepaste transportcode.
Multi-tenant-klaar
Isoleer apparaatvloten, gebruikers en software-repositories per tenant — handig voor het beheren van klantimplementaties of het scheiden van productlijnen.
Beheer REST API
Stuur uitrols, doelen, distributiesets en softwaremodules programmatisch aan om te integreren met CI/CD-pijplijnen en bestaande operationele tools.
RabbitMQ gebeurtenisbus
Stream apparaatstatuswijzigingen en uitrolgebeurtenissen naar RabbitMQ, zodat downstream systemen in realtime kunnen reageren zonder de database te hoeven pollen.
Waarom zou je Eclipse Hawkbit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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