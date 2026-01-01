Kestra is een open-source, event-driven workflow-orkestratieplatform gebouwd voor engineers die complexe pipelines moeten plannen, uitvoeren en monitoren zonder boilerplate infrastructuurcode te schrijven. Het combineert een declaratieve YAML-gebaseerde workflowdefinitie met een real-time visuele editor, live topologiegrafiek en uitvoeringsherhaling — waardoor het toegankelijk is voor beginners en krachtig genoeg voor grootschalige data-engineeringteams.

Kestra zelf hosten op je VPS geeft je onbeperkte workflows, volledige gegevenssoevereiniteit en de mogelijkheid om verbinding te maken met elke interne service of database zonder inloggegevens bloot te geven aan een SaaS-leverancier. De ingebouwde pluginbibliotheek omvat meer dan 400 integraties out-of-the-box.