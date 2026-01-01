Kestra implementeren met één-klik installatie.
Open-source workflow-orkestratieplatform waarmee u datapijplijnen en automatiseringsworkflows kunt bouwen, plannen en monitoren met een visuele editor.
Kies een VPS-abonnement voor Kestra
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kestra kunt bouwen
Kestra is een open-source, event-driven workflow-orkestratieplatform gebouwd voor engineers die complexe pipelines moeten plannen, uitvoeren en monitoren zonder boilerplate infrastructuurcode te schrijven. Het combineert een declaratieve YAML-gebaseerde workflowdefinitie met een real-time visuele editor, live topologiegrafiek en uitvoeringsherhaling — waardoor het toegankelijk is voor beginners en krachtig genoeg voor grootschalige data-engineeringteams.
Kestra zelf hosten op je VPS geeft je onbeperkte workflows, volledige gegevenssoevereiniteit en de mogelijkheid om verbinding te maken met elke interne service of database zonder inloggegevens bloot te geven aan een SaaS-leverancier. De ingebouwde pluginbibliotheek omvat meer dan 400 integraties out-of-the-box.
Key features van Kestra
Visuele Workflow Editor
Bouw en bewerk workflows in een browsergebaseerde topologieweergave die live wordt weergegeven terwijl u YAML typt — geen aparte diagramtool nodig.
Gebeurtenisgestuurde Triggers
Activeer workflows op basis van schema's, webhooks, bestandstoegang, gebeurtenissen in berichtenwachtrijen of databasewijzigingen met ingebouwde triggertypen.
400+ Plugins
Verbind met AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API's en tientallen databases zonder connectiecode te schrijven.
Uitvoeringsherhaling
Voer elke eerdere uitvoering van elke taak opnieuw uit, inspecteer invoer en uitvoer bij elke stap, en debug fouten zonder de hele pijplijn opnieuw te starten.
Parallelle taakuitvoering
Voer taakgroepen parallel of sequentieel uit binnen dezelfde workflow om de doorvoer te maximaliseren en de end-to-end pijplijnlatentie te minimaliseren.
Waarom zou je Kestra op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.