Drupal is een volwassen contentmanagementsysteem van enterprise-kwaliteit dat wereldwijd wordt vertrouwd door overheden, universiteiten, mediabedrijven en Fortune 500-organisaties. De modulaire architectuur en het uitgebreide ecosysteem van meer dan 50.000 bijgedragen modules stellen teams in staat om alles te bouwen, van een eenvoudige redactionele site tot een complex digitaal multi-site platform zonder een regel aangepaste code aan te raken.

De headless CMS-mogelijkheden van Drupal, de robuuste API-laag en het gedetailleerde permissiesysteem maken het een sterke match voor organisaties die content moeten beheren via meerdere kanalen — web, mobiel en daarbuiten — terwijl ze strikte redactionele workflows en compliance-vereisten handhaven. Deze implementatie koppelt Drupal aan een PostgreSQL-backend voor betrouwbaarheid en prestaties van productieniveau.