Drupal implementeren met één-klik installatie.
Open-source CMS van enterprise-kwaliteit dat miljoenen websites wereldwijd aandrijft, van persoonlijke blogs tot grootschalige overheidsportalen.
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Wat je met Drupal kunt bouwen
Drupal is een volwassen contentmanagementsysteem van enterprise-kwaliteit dat wereldwijd wordt vertrouwd door overheden, universiteiten, mediabedrijven en Fortune 500-organisaties. De modulaire architectuur en het uitgebreide ecosysteem van meer dan 50.000 bijgedragen modules stellen teams in staat om alles te bouwen, van een eenvoudige redactionele site tot een complex digitaal multi-site platform zonder een regel aangepaste code aan te raken.
De headless CMS-mogelijkheden van Drupal, de robuuste API-laag en het gedetailleerde permissiesysteem maken het een sterke match voor organisaties die content moeten beheren via meerdere kanalen — web, mobiel en daarbuiten — terwijl ze strikte redactionele workflows en compliance-vereisten handhaven. Deze implementatie koppelt Drupal aan een PostgreSQL-backend voor betrouwbaarheid en prestaties van productieniveau.
Key features van Drupal
Flexibele contentmodellering
Definieer aangepaste inhoudstypen en velden om precies aan uw redactionele workflow te voldoen, zonder gebonden te zijn aan een vaste datastructuur.
Headless CMS en REST API
Stel inhoud beschikbaar via een RESTful of JSON:API-interface, zodat front-endteams aangepaste ervaringen kunnen bouwen in elk framework.
Fijnmazige rollen en machtigingen
Bepaal precies wat elke gebruikersrol kan aanmaken, bewerken, publiceren of verwijderen binnen de gehele sitestructuur.
Meertalige ondersteuning
Ingebouwde vertaling en taalbeheer stelt u in staat om content in tientallen talen te publiceren vanuit één installatie.
Uitgebreid module-ecosysteem
Meer dan 50.000 bijgedragen modules breiden Drupal uit met e-commerce, SEO, mediabeheer en integraties met diensten van derden.
Waarom zou je Drupal op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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