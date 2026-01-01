Installeer Microweber in één klik.
Open-source drag-and-drop websitebouwer en CMS met ingebouwde e-commerce, aangedreven door Laravel.
Kies een VPS-abonnement voor Microweber
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Microweber kunt bouwen
Microweber is een open-source CMS en websitebouwer waarmee u pagina's, blogs en online winkels kunt samenstellen door blokken rechtstreeks naar de live pagina te slepen — geen aparte admin-preview, geen templates coderen. Gebouwd op Laravel en gelicentieerd onder MIT, wordt het geleverd met een complete e-commerce engine, meertalige inhoud en een modulesysteem dat standaard winkels, galerijen, contactformulieren en blogposts omvat.
Door Microweber zelf te hosten op uw eigen VPS, blijven uw sitebestanden, klantbestellingen en geüploade media volledig onder uw controle, zonder kosten per site, geen transactiekosten en geen platformbeperkingen op thema's of modules die u kunt installeren.
Key features van Microweber
Live drag-and-drop editor
Bewerk pagina's direct op de front-end door blokken, tekst en afbeeldingen op hun plaats te slepen — de lay-out die u bouwt, is precies wat bezoekers zien.
Ingebouwde e-commerce
Lanceer een online winkel met productcatalogi, winkelwagen, afrekenen en orderbeheer inbegrepen in de kern — geen aparte plug-in of abonnement vereist.
Laravel-fundament
Gebouwd op het Laravel PHP-framework, wat ontwikkelaars een bekende MVC-structuur, Composer-pakketten en Eloquent ORM geeft voor het veilig uitbreiden van het platform.
Meertalige inhoud
Publiceer dezelfde site in meerdere talen met native vertaaltools, zodat u internationale doelgroepen kunt bereiken zonder plug-ins van derden.
Module-ecosysteem
Voeg galerijen, contactformulieren, sliders, winkels en blogberichten toe als herbruikbare modules die op elke pagina kunnen worden geplaatst en visueel opnieuw kunnen worden geconfigureerd.
White-label thema's
Pas sjablonen, branding en lay-outs vrij aan onder de MIT-licentie — ideaal voor bureaus die websites bouwen voor klanten zonder vendor lock-in.
Waarom zou je Microweber op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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