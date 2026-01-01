Microweber is een open-source CMS en websitebouwer waarmee u pagina's, blogs en online winkels kunt samenstellen door blokken rechtstreeks naar de live pagina te slepen — geen aparte admin-preview, geen templates coderen. Gebouwd op Laravel en gelicentieerd onder MIT, wordt het geleverd met een complete e-commerce engine, meertalige inhoud en een modulesysteem dat standaard winkels, galerijen, contactformulieren en blogposts omvat.

Door Microweber zelf te hosten op uw eigen VPS, blijven uw sitebestanden, klantbestellingen en geüploade media volledig onder uw controle, zonder kosten per site, geen transactiekosten en geen platformbeperkingen op thema's of modules die u kunt installeren.