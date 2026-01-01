Fider is een open-source feedbackplatform dat de kloof overbrugt tussen productteams en hun gebruikers. Via het openbare stemportaal kunnen gebruikers ideeÃ«n indienen, bestaande verzoeken 'upvoten' en deelnemen aan discussies â€” zodat de meest waardevolle functies als eerste prioriteit krijgen. Teams kunnen statussen bijwerken, roadmapbeslissingen communiceren en hun community gedurende de hele ontwikkelingscyclus op de hoogte houden.

Fider zelf hosten op je VPS houdt alle feedback en gebruikersgegevens onder jouw controle, elimineert prijzen per gebruiker van gehoste alternatieven, en stelt je in staat om branding en authenticatie aan te passen aan de identiteit van je product.