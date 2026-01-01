Fider implementeren met Ã©Ã©n-klik installatie.
Open-source klantfeedbackplatform voor het verzamelen van functieverzoeken, het organiseren van communitystemmingen en het transparant beheren van productroadmaps.
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Wat je met Fider kunt bouwen
Fider is een open-source feedbackplatform dat de kloof overbrugt tussen productteams en hun gebruikers. Via het openbare stemportaal kunnen gebruikers ideeÃ«n indienen, bestaande verzoeken 'upvoten' en deelnemen aan discussies â€” zodat de meest waardevolle functies als eerste prioriteit krijgen. Teams kunnen statussen bijwerken, roadmapbeslissingen communiceren en hun community gedurende de hele ontwikkelingscyclus op de hoogte houden.
Fider zelf hosten op je VPS houdt alle feedback en gebruikersgegevens onder jouw controle, elimineert prijzen per gebruiker van gehoste alternatieven, en stelt je in staat om branding en authenticatie aan te passen aan de identiteit van je product.
Key features van Fider
Community Stemmen
Gebruikers stemmen op functieverzoeken, zodat productteams objectief kunnen prioriteren wat ze vervolgens moeten bouwen, gebaseerd op echte vraag in plaats van de luidste stemmen.
Statusopvolging
Wijs statussen toe â€” gepland, gestart, voltooid, geweigerd â€” om de community op de hoogte te houden van de voortgang van elke suggestie.
Flexibele authenticatie
Ondersteunt aanmeldingsopties via e-mail, OAuth en SSO, zodat gebruikers met de minste wrijving kunnen deelnemen, wat de indienings- en stempercentages verhoogt.
Aangepaste huisstijl
Configureerbare logo's, kleuren en ondersteuning voor aangepaste domeinen laten u het feedbackportaal presenteren als een naadloze uitbreiding van uw eigen product.
E-mailmeldingen
Geautomatiseerde meldingen houden gebruikers betrokken door hen te waarschuwen wanneer hun suggesties stemmen, opmerkingen of statusupdates ontvangen.
Waarom zou je Fider op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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