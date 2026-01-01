FossFLOW is een open-source Progressive Web App voor het maken van professionele isometrische infrastructuurdiagrammen direct in je browser. In tegenstelling tot cloud-diagramtools die je architectuurdocumentatie op servers van derden opslaan, werkt FossFLOW volledig aan de clientzijde. Met auto-save elke 5 seconden, JSON-export en offline ondersteuning, houd je gevoelige netwerktopologieën en systeemontwerpen te allen tijde onder jouw controle.

Het implementeren van FossFLOW op je VPS voegt server-side diagrampersistentie toe, zodat diagrammen browsersessies overleven en toegankelijk zijn voor je hele team vanaf elk apparaat — zonder bestanden te e-mailen of te vertrouwen op commerciële platforms die onderhevig zijn aan bewaarbeleidsregels voor gegevens en beveiligingslekken.