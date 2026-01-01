Implementeer FossFLOW met één-klik installatie.
Privacy-gerichte browsergebaseerde isometrische diagramtool voor de visualisatie van infrastructuur en systeemarchitectuur.
Kies een VPS-abonnement voor FossFLOW
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FossFLOW kunt bouwen
FossFLOW is een open-source Progressive Web App voor het maken van professionele isometrische infrastructuurdiagrammen direct in je browser. In tegenstelling tot cloud-diagramtools die je architectuurdocumentatie op servers van derden opslaan, werkt FossFLOW volledig aan de clientzijde. Met auto-save elke 5 seconden, JSON-export en offline ondersteuning, houd je gevoelige netwerktopologieën en systeemontwerpen te allen tijde onder jouw controle.
Het implementeren van FossFLOW op je VPS voegt server-side diagrampersistentie toe, zodat diagrammen browsersessies overleven en toegankelijk zijn voor je hele team vanaf elk apparaat — zonder bestanden te e-mailen of te vertrouwen op commerciële platforms die onderhevig zijn aan bewaarbeleidsregels voor gegevens en beveiligingslekken.
Key features van FossFLOW
Isometrisch Diagrammeren
Maak isometrische diagrammen in 3D-stijl die infrastructuurindelingen, rackconfiguraties en systeemlagen duidelijker communiceren dan platte 2D-diagrammen.
Automatisch opslaan elke 5s
Werk wordt elke 5 seconden automatisch opgeslagen, waardoor het risico op verlies van voortgang tijdens lange diagramsessies wordt geëlimineerd.
Offline ondersteuning
Maak en bewerk diagrammen zonder internetverbinding — alle verwerking gebeurt in uw browser zonder dat server-roundtrips nodig zijn.
JSON Import & Export
Deel diagrammen als draagbare JSON-bestanden of importeer bestaande diagrammen voor bewerking zonder vast te zitten aan een eigen formaat.
Geen accounts vereist
De applicatie vereist geen gebruikersregistratie of authenticatie, waardoor het direct toegankelijk is voor iedereen in uw team.
Waarom zou je FossFLOW op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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