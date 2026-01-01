Installeer Hollama met één klik.
Minimale webinterface voor het chatten met Ollama- en OpenAI-modellen die elk gesprek in je browser opslaat.
Kies een VPS-abonnement voor Hollama
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hollama kunt bouwen
Hollama is een gerichte chatclient voor grote taalmodellen die rechtstreeks vanuit je browser verbinding maakt met een of meer Ollama-servers, OpenAI-compatibele eindpunten, of beide tegelijkertijd. Er is geen centrale database, geen accountsysteem en geen telemetrie — sessies, prompts, instellingen en API-sleutels bevinden zich allemaal in de lokale opslag van de browser en raken nooit de server die de gebruikersinterface host.
Het zelf hosten van Hollama op een VPS geeft een klein team een enkele, altijd-actieve URL voor communicatie met privé Ollama-modellen of gedeelde OpenAI-sleutels, met een schone interface in editorstijl, ontworpen voor lange prompts, redeneermodellen en gesprekken met veel code.
Key features van Hollama
Ollama en OpenAI
Maak verbinding met lokale Ollama-servers, OpenAI of een OpenAI-compatibel eindpunt, en schakel ertussen binnen één sessie.
Ondersteuning voor meerdere servers
Registreer meerdere Ollama- en OpenAI-servers tegelijk en routeer elke sessie naar een andere backend zonder de app opnieuw te configureren.
Browser-lokale opslag
Elke sessie, prompt, instelling en API-sleutel wordt bewaard in de lokale opslag van de browser, zodat chats nooit op de VPS of een server van derden staan.
Redactiekwaliteit prompts
Grote promptvelden met code-editorfuncties, markdown-weergave, syntaxismarkering en KaTeX-wiskundenotatie, gebouwd voor technisch werk.
Redenering en visie
Eersteklas ondersteuning voor redeneermodellen en visiemodellen met afbeeldingsinvoer, ideaal voor nieuwere Ollama- en OpenAI-releases.
Importeren en exporteren
Maak een back-up van sessies of verplaats ze tussen apparaten met de ingebouwde import- en exporttool, zodat browseropslag nooit een lock-in is.
Waarom zou je Hollama op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.