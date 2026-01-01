Jitsi Meet implementeren met één-klik installatie.
Zelfgehost videovergaderplatform met schermdeling, end-to-end encryptie en geen kosten per deelnemer — een Zoom-alternatief.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jitsi Meet kunt bouwen
Jitsi Meet is een gratis, open-source videoconferentieplatform dat volledig in de browser draait met behulp van WebRTC, zonder dat deelnemers plugins, apps of accounts nodig hebben. Gebouwd door het team achter de populaire openbare dienst meet.jit.si en gebruikt door 8x8 in hun commerciële cloudplatform, ondersteunt Jitsi Meet standaard HD-video, schermdeling, end-to-end-encryptie, opname, live streaming naar YouTube, handopsteken, peilingen, breakout rooms en live ondertiteling.
Het zelf hosten van Jitsi Meet op je eigen VPS geeft organisaties en gemeenschappen onbeperkte vergadertijd voor een onbeperkt aantal deelnemers, waarbij elke audio- en videostream via je eigen infrastructuur wordt gerouteerd in plaats van via een SaaS van derden te gaan die prijzen zou kunnen wijzigen, bandbreedte zou kunnen beperken of vergadermetadata zou kunnen analyseren.
Key features van Jitsi Meet
Browser-gebaseerde videogesprekken
Deelnemers nemen deel via elke moderne browser zonder software, plug-ins te installeren of accounts aan te maken — deel een URL en conferenties starten direct.
Scherm delen en opnemen
Deel applicaties, browsertabs of hele schermen tijdens gesprekken, met optionele opname tijdens de vergadering en live streaming naar YouTube of andere RTMP-eindpunten.
End-to-end encryptie
Optionele E2EE voor één-op-één gesprekken en kleine groepsvergaderingen houdt audio- en videostreams versleuteld van afzender naar ontvanger, zelfs vanaf de server zelf.
Breakoutruimtes en peilingen
Splits grotere vergaderingen op in kleinere breakoutgroepen voor discussie, voer live peilingen uit, steek handen op en gebruik reacties voor interactieve conferentiedynamiek.
Live ondertiteling en inbellen
Optionele integratie met Jigasi voor SIP-inbellen en live ondertiteling maakt vergaderingen toegankelijk voor bellers en deelnemers die transcripties nodig hebben.
Geen prijs per gebruiker
Host onbeperkt vergaderingen met onbeperkt deelnemers op uw eigen VPS — geen kosten per deelnemer, geen tijdslimieten voor vergaderingen, geen upgrade-meldingen.
Waarom zou je Jitsi Meet op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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