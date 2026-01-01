Tot wel 69% korting voor Jitsi Meet

Jitsi Meet implementeren met één-klik installatie.

Zelfgehost videovergaderplatform met schermdeling, end-to-end encryptie en geen kosten per deelnemer — een Zoom-alternatief.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Jitsi Meet implementeren met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Jitsi Meet kunt bouwen

Jitsi Meet is een gratis, open-source videoconferentieplatform dat volledig in de browser draait met behulp van WebRTC, zonder dat deelnemers plugins, apps of accounts nodig hebben. Gebouwd door het team achter de populaire openbare dienst meet.jit.si en gebruikt door 8x8 in hun commerciële cloudplatform, ondersteunt Jitsi Meet standaard HD-video, schermdeling, end-to-end-encryptie, opname, live streaming naar YouTube, handopsteken, peilingen, breakout rooms en live ondertiteling.

Het zelf hosten van Jitsi Meet op je eigen VPS geeft organisaties en gemeenschappen onbeperkte vergadertijd voor een onbeperkt aantal deelnemers, waarbij elke audio- en videostream via je eigen infrastructuur wordt gerouteerd in plaats van via een SaaS van derden te gaan die prijzen zou kunnen wijzigen, bandbreedte zou kunnen beperken of vergadermetadata zou kunnen analyseren.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Jitsi Meet

Browser-gebaseerde videogesprekken

Deelnemers nemen deel via elke moderne browser zonder software, plug-ins te installeren of accounts aan te maken — deel een URL en conferenties starten direct.

Scherm delen en opnemen

Deel applicaties, browsertabs of hele schermen tijdens gesprekken, met optionele opname tijdens de vergadering en live streaming naar YouTube of andere RTMP-eindpunten.

End-to-end encryptie

Optionele E2EE voor één-op-één gesprekken en kleine groepsvergaderingen houdt audio- en videostreams versleuteld van afzender naar ontvanger, zelfs vanaf de server zelf.

Breakoutruimtes en peilingen

Splits grotere vergaderingen op in kleinere breakoutgroepen voor discussie, voer live peilingen uit, steek handen op en gebruik reacties voor interactieve conferentiedynamiek.

Live ondertiteling en inbellen

Optionele integratie met Jigasi voor SIP-inbellen en live ondertiteling maakt vergaderingen toegankelijk voor bellers en deelnemers die transcripties nodig hebben.

Geen prijs per gebruiker

Host onbeperkt vergaderingen met onbeperkt deelnemers op uw eigen VPS — geen kosten per deelnemer, geen tijdslimieten voor vergaderingen, geen upgrade-meldingen.

Waarom zou je Jitsi Meet op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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