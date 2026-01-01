Jitsi Meet is een gratis, open-source videoconferentieplatform dat volledig in de browser draait met behulp van WebRTC, zonder dat deelnemers plugins, apps of accounts nodig hebben. Gebouwd door het team achter de populaire openbare dienst meet.jit.si en gebruikt door 8x8 in hun commerciële cloudplatform, ondersteunt Jitsi Meet standaard HD-video, schermdeling, end-to-end-encryptie, opname, live streaming naar YouTube, handopsteken, peilingen, breakout rooms en live ondertiteling.

Het zelf hosten van Jitsi Meet op je eigen VPS geeft organisaties en gemeenschappen onbeperkte vergadertijd voor een onbeperkt aantal deelnemers, waarbij elke audio- en videostream via je eigen infrastructuur wordt gerouteerd in plaats van via een SaaS van derden te gaan die prijzen zou kunnen wijzigen, bandbreedte zou kunnen beperken of vergadermetadata zou kunnen analyseren.