Implementeer ChiefOnboarding met één-klik installatie.
Open-source onboardingplatform voor medewerkers dat HR-workflows en Slack-integraties automatiseert voor nieuwe aanwervingen.
Kies een VPS-abonnement voor ChiefOnboarding
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Wat je met ChiefOnboarding kunt bouwen
ChiefOnboarding is een gratis, open-source platform voor het inwerken van medewerkers dat HR-teams en managers helpt de gehele inwerkperiode van nieuwe medewerkers te automatiseren — van pre-boarding checklists tot accountprovisioning en taaktoewijzingen. Nieuwe medewerkers kunnen hun inwerkproces voltooien via een webportaal of rechtstreeks via een Slack-bot, waardoor het proces natuurlijk aanvoelt, ongeacht waar ze werken.
Door ChiefOnboarding zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige werknemersgegevens volledig onder uw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Het ondersteunt meerdere talen en tijdzones, waardoor het praktisch is voor verspreide en internationale teams.
Key features van ChiefOnboarding
Geautomatiseerde workflows
Activeer taken, herinneringen en accountprovisioning automatisch op basis van onboarding-mijlpalen en configureerbare tijdlijnen.
Slack bot-integratie
Nieuwe medewerkers kunnen taken voltooien en rechtstreeks toegang krijgen tot bronnen binnen Slack, zonder over te schakelen naar een aparte webportal.
Pre-boarding sequenties
Start het onboardingproces vóór de eerste dag met geautomatiseerde pre-boarding checklists en welkomstcommunicatie.
Ondersteuning voor meerdere talen
Ondersteun verspreide en internationale teams met ingebouwde ondersteuning voor meerdere talen en tijdzone-bewuste planning.
Taak- en resourcevolging
Wijs taken toe, deel documenten en bewaak de voltooiing gedurende het volledige onboardingtraject vanaf één dashboard.
Waarom zou je ChiefOnboarding op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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