ChiefOnboarding is een gratis, open-source platform voor het inwerken van medewerkers dat HR-teams en managers helpt de gehele inwerkperiode van nieuwe medewerkers te automatiseren — van pre-boarding checklists tot accountprovisioning en taaktoewijzingen. Nieuwe medewerkers kunnen hun inwerkproces voltooien via een webportaal of rechtstreeks via een Slack-bot, waardoor het proces natuurlijk aanvoelt, ongeacht waar ze werken.

Door ChiefOnboarding zelf te hosten op uw VPS blijven gevoelige werknemersgegevens volledig onder uw controle, zonder kosten per gebruiker en zonder vendor lock-in. Het ondersteunt meerdere talen en tijdzones, waardoor het praktisch is voor verspreide en internationale teams.