Installeer KitchenOwl met één-klik installatie.
Zelf gehoste gedeelde boodschappenlijst, receptenbeheerder en maaltijdplanner die het hele huishouden gesynchroniseerd houdt vanaf elk apparaat.
Kies een VPS-abonnement voor KitchenOwl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met KitchenOwl kunt bouwen
KitchenOwl is een open-source zelfgehoste app voor boodschappenlijstjes, recepten en maaltijdplanning voor huishoudens. De Flask-backend werkt samen met een Flutter web- en mobiele gebruikersinterface om boodschappenlijstjes, voorraadbeheer en opgeslagen recepten in realtime gesynchroniseerd te houden op de apparaten van elk gezinslid — telefoons in de winkel, tablets in de keuken, laptops overal elders.
Door KitchenOwl zelf te hosten op je eigen VPS blijven winkelgewoonten, receptencollecties en huishoudelijke routines binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een gratis SaaS-dienst die geld verdient aan consumentenaankoopgegevens. De implementatie met één container wordt geleverd met SQLite voor laag resourcegebruik, ondersteunt onbeperkt aantal huishoudens en recepten, en integreert met mobiele apps op iOS en Android voor het bewerken van lijsten in de winkel.
Key features van KitchenOwl
Gedeelde boodschappenlijstjes
Realtime gesynchroniseerde boodschappenlijstjes op telefoons, tablets en laptops, zodat iedereen dezelfde lijst ziet tijdens het winkelen of plannen.
Recepten en maaltijdplanning
Recepten opslaan (of importeer ze van URL's), maaltijden plannen op een kalender, en automatisch een boodschappenlijst genereren op basis van geselecteerde recepten.
Voorraadkast bijhouden
Houd bij welke artikelen je al in huis hebt, zodat maaltijdplanning deze kan aftrekken van de gegenereerde boodschappenlijst en dubbele aankopen kan voorkomen.
Meerdere huishoudens
Beheer afzonderlijke huishoudens op één enkele instantie, elk met geïsoleerde lijsten, recepten en leden voor gedeelde huizen of uitgebreide familie.
iOS- en Android-apps
Eigen mobiele apps maken verbinding met uw zelf-gehoste instantie voor snelle lijstupdates, offline winkelen en het invoeren van artikelen via barcodes.
Slimme suggesties
Artikelsuggesties en gangbewuste sortering versnellen het aanmaken van lijsten door te leren welke artikelen uw huishouden samen koopt.
Waarom zou je KitchenOwl op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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