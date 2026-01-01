Tot wel 69% korting voor KitchenOwl

Installeer KitchenOwl met één-klik installatie.

Zelf gehoste gedeelde boodschappenlijst, receptenbeheerder en maaltijdplanner die het hele huishouden gesynchroniseerd houdt vanaf elk apparaat.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer KitchenOwl met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met KitchenOwl kunt bouwen

KitchenOwl is een open-source zelfgehoste app voor boodschappenlijstjes, recepten en maaltijdplanning voor huishoudens. De Flask-backend werkt samen met een Flutter web- en mobiele gebruikersinterface om boodschappenlijstjes, voorraadbeheer en opgeslagen recepten in realtime gesynchroniseerd te houden op de apparaten van elk gezinslid — telefoons in de winkel, tablets in de keuken, laptops overal elders.

Door KitchenOwl zelf te hosten op je eigen VPS blijven winkelgewoonten, receptencollecties en huishoudelijke routines binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een gratis SaaS-dienst die geld verdient aan consumentenaankoopgegevens. De implementatie met één container wordt geleverd met SQLite voor laag resourcegebruik, ondersteunt onbeperkt aantal huishoudens en recepten, en integreert met mobiele apps op iOS en Android voor het bewerken van lijsten in de winkel.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van KitchenOwl

Gedeelde boodschappenlijstjes

Realtime gesynchroniseerde boodschappenlijstjes op telefoons, tablets en laptops, zodat iedereen dezelfde lijst ziet tijdens het winkelen of plannen.

Recepten en maaltijdplanning

Recepten opslaan (of importeer ze van URL's), maaltijden plannen op een kalender, en automatisch een boodschappenlijst genereren op basis van geselecteerde recepten.

Voorraadkast bijhouden

Houd bij welke artikelen je al in huis hebt, zodat maaltijdplanning deze kan aftrekken van de gegenereerde boodschappenlijst en dubbele aankopen kan voorkomen.

Meerdere huishoudens

Beheer afzonderlijke huishoudens op één enkele instantie, elk met geïsoleerde lijsten, recepten en leden voor gedeelde huizen of uitgebreide familie.

iOS- en Android-apps

Eigen mobiele apps maken verbinding met uw zelf-gehoste instantie voor snelle lijstupdates, offline winkelen en het invoeren van artikelen via barcodes.

Slimme suggesties

Artikelsuggesties en gangbewuste sortering versnellen het aanmaken van lijsten door te leren welke artikelen uw huishouden samen koopt.

Waarom zou je KitchenOwl op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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30 dagen geld-teruggarantie

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