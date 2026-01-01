KitchenOwl is een open-source zelfgehoste app voor boodschappenlijstjes, recepten en maaltijdplanning voor huishoudens. De Flask-backend werkt samen met een Flutter web- en mobiele gebruikersinterface om boodschappenlijstjes, voorraadbeheer en opgeslagen recepten in realtime gesynchroniseerd te houden op de apparaten van elk gezinslid — telefoons in de winkel, tablets in de keuken, laptops overal elders.

Door KitchenOwl zelf te hosten op je eigen VPS blijven winkelgewoonten, receptencollecties en huishoudelijke routines binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een gratis SaaS-dienst die geld verdient aan consumentenaankoopgegevens. De implementatie met één container wordt geleverd met SQLite voor laag resourcegebruik, ondersteunt onbeperkt aantal huishoudens en recepten, en integreert met mobiele apps op iOS en Android voor het bewerken van lijsten in de winkel.