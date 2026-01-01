Rol veel notities uit met één-klik-installatie.
Open-source Markdown notitie-app met kluizen, zoeken in volledige tekst en samenwerking met meerdere gebruikers.
Kies een VPS-abonnement voor Many Notes
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Many Notes kunt bouwen
Many Notes is een zelf-gehoste Markdown notitie-applicatie waarmee je je gedachten kunt ordenen in kluizen — flexibele containers die gerelateerde bestanden bij elkaar of gescheiden houden, afhankelijk van hoe je het liefst werkt. Notities worden zowel in een database als op het bestandssysteem opgeslagen, waardoor je volledige eigendom en portabiliteit van je inhoud hebt, zonder gebonden te zijn aan een eigen formaat.
Naast basisnotities ondersteunt Many Notes meerdere gebruikers met authenticatie, het delen van kluizen voor teamsamenwerking, realtime uitzendingen, backlinks en tags voor het verbinden van gerelateerde notities, en snelle full-text zoekopdrachten, mogelijk gemaakt door Typesense. OAuth-login via GitHub, Google, GitLab en andere providers maakt toegangsbeheer flexibel voor zowel individuen als teams.
Key features van Many Notes
Kluisorganisatie
Groepeer notities in afzonderlijke kluizen of bewaar alles in één — elke kluis is een draagbare map die u volledige controle geeft over uw bestandsstructuur.
Zoeken in volledige tekst
Snelle, typo-tolerante zoekfunctie, aangedreven door Typesense, laat je direct elke notitie vinden in al je kluizen.
Samenwerking met meerdere gebruikers
Nodig andere geregistreerde gebruikers uit om toegang te krijgen tot uw kluizen en in realtime samen te werken aan notities met live-updating interfaces.
Ondersteuning voor OAuth-login
Authenticeer met GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack en andere OAuth-providers voor flexibel, wachtwoordvrij toegangsbeheer.
Uitgebreide Markdown-editor
Geavanceerde editor met automatisch opslaan, sjablonen, backlinks, tags en PDF-export houdt uw schrijfworkflow ononderbroken.
Progressieve Web App
Installeer Many Notes als een PWA voor een native app-achtige ervaring op desktop en mobiel, inclusief offline-vriendelijke navigatie.
Waarom zou je Many Notes op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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