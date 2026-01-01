Many Notes is een zelf-gehoste Markdown notitie-applicatie waarmee je je gedachten kunt ordenen in kluizen — flexibele containers die gerelateerde bestanden bij elkaar of gescheiden houden, afhankelijk van hoe je het liefst werkt. Notities worden zowel in een database als op het bestandssysteem opgeslagen, waardoor je volledige eigendom en portabiliteit van je inhoud hebt, zonder gebonden te zijn aan een eigen formaat.

Naast basisnotities ondersteunt Many Notes meerdere gebruikers met authenticatie, het delen van kluizen voor teamsamenwerking, realtime uitzendingen, backlinks en tags voor het verbinden van gerelateerde notities, en snelle full-text zoekopdrachten, mogelijk gemaakt door Typesense. OAuth-login via GitHub, Google, GitLab en andere providers maakt toegangsbeheer flexibel voor zowel individuen als teams.