Installeer KeeWeb met een één-klik installatie.
Open source, webgebaseerde wachtwoordbeheerder volledig compatibel met KeePass-databases.
Kies een VPS-abonnement voor KeeWeb
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met KeeWeb kunt bouwen
KeeWeb is een gratis, open-source wachtwoordbeheerder die volledig in de browser draait en volledig compatibel is met het KeePass (.kdbx) formaat.
Hiermee kunt u uw bestaande KeePass-kluizen rechtstreeks vanuit uw browser openen en beheren, zonder plug-ins of een native client — uw kluis blijft onder uw controle op uw eigen opslag.
KeeWeb zelf hosten op uw VPS betekent dat u uw wachtwoorden vanaf elk apparaat met een browser kunt openen, terwijl de applicatie zelf privé blijft en onafhankelijk van cloudservices van derden. Kluisbestanden worden nooit naar een server gestuurd; ze worden client-side in uw browser geopend en gedecodeerd.
Key features van KeeWeb
KeePass-compatibiliteit
Open en bewerk elk .kdbx-bestand dat is gemaakt door KeePass, KeePassXC, of elke andere KeePass-compatibele applicatie zonder conversie.
Beveiliging aan clientzijde
Alle kluisontsleuteling gebeurt in uw browser — uw hoofdwachtwoord en kluisinhoud verlaten nooit uw apparaat en raken de server niet aan.
Meerdere opslagbackends
Laad kluizen van lokale bestanden, Dropbox, Google Drive, OneDrive, of elke WebDAV-compatibele externe opslag.
Pluginondersteuning
Breid KeeWeb uit met community-plugins voor thema's, aangepaste velden, OTP-generatie en aanvullende integraties.
Toegang via meerdere platforms
Krijg toegang tot uw wachtwoorden vanaf elk apparaat met een moderne browser — geen native installatie vereist op desktops of mobiele apparaten.
Waarom zou je KeeWeb op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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