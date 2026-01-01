KeeWeb is een gratis, open-source wachtwoordbeheerder die volledig in de browser draait en volledig compatibel is met het KeePass (.kdbx) formaat.

Hiermee kunt u uw bestaande KeePass-kluizen rechtstreeks vanuit uw browser openen en beheren, zonder plug-ins of een native client — uw kluis blijft onder uw controle op uw eigen opslag.

KeeWeb zelf hosten op uw VPS betekent dat u uw wachtwoorden vanaf elk apparaat met een browser kunt openen, terwijl de applicatie zelf privé blijft en onafhankelijk van cloudservices van derden. Kluisbestanden worden nooit naar een server gestuurd; ze worden client-side in uw browser geopend en gedecodeerd.