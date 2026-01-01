Installeer Redis Commander met één-klik installatie.
Webgebaseerde Redis-beheer-UI voor het doorbladeren van sleutels, het bewerken van waarden en het monitoren van een Redis-database vanuit elke browser.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Redis Commander kunt bouwen
Redis Commander is een lichtgewicht, open-source webinterface voor het beheren van Redis-databases. Het biedt een boomstructuur-browser voor het navigeren door keyspaces, inline-editors voor strings, hashes, lijsten, sets en gesorteerde sets, en een ingebouwde commandoconsole voor het uitvoeren van willekeurige Redis-commando's. Serverstatistieken — geheugengebruik, verbonden clients, hitrates — zijn in één oogopslag zichtbaar op het dashboard.
Deze implementatie bundelt Redis Commander met een Redis 7-instantie, zodat u een volledig werkende key-value store en de bijbehorende beheer-UI in één stack krijgt. HTTP basic auth beschermt de webinterface tegen ongeautoriseerde toegang, en de Redis-instantie is beveiligd met een gegenereerd wachtwoord, zodat deze niet zonder inloggegevens wordt blootgesteld.
Key features van Redis Commander
Key Browser
Navigeer door uw volledige Redis keyspace in een boomweergave, zoek op patroon en inspecteer of bewerk elke waarde direct in de browser zonder Redis-commando's te schrijven.
Alle gegevenstypen
Bekijk en bewerk strings, hashes, lijsten, sets, gesorteerde sets en streams met typebewuste editors die gegevens in een gestructureerd, leesbaar formaat weergeven.
Commandoconsole
Voer willekeurige Redis-opdrachten uit vanaf de ingebouwde console en zie de reactie onmiddellijk — handig voor debugging, beheer en eenmalige gegevensbewerkingen.
Serverstatistieken
Het dashboard toont realtime Redis-serverstatistieken, waaronder geheugenverbruik, keyspace hit/miss-percentages, verbonden clients en uptime in één oogopslag.
HTTP Basic Authenticatie
De webinterface wordt beschermd door gebruikersnaam- en wachtwoordauthenticatie, waardoor ongeautoriseerde toegang tot uw Redis-gegevens via de browser-UI wordt voorkomen.
Waarom zou je Redis Commander op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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