ExpenseOwl is een minimale, zelfgehoste applicatie voor het bijhouden van uitgaven die alle gegevens opslaat in lokale JSON-bestanden zonder dat een externe database nodig is. Het biedt een overzichtelijk dashboard met cirkeldiagrammen en cashflowoverzichten, een sorteerbare uitgaventabel voor het bekijken van invoer, en een instellingenpaneel voor het beheren van categorieën, valuta en gegevensimport/export.

ExpenseOwl zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je persoonlijke financiële gegevens je infrastructuur nooit verlaten. Het lichtgewicht ontwerp is binnen enkele seconden geïmplementeerd zonder dat er een databaseservice onderhouden hoeft te worden, waardoor het een van de eenvoudigste manieren is om de volledige controle over je persoonlijke financiële gegevens te krijgen.