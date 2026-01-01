Installeer ExpenseOwl met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelf-gehoste onkostenregistratie met dashboardgrafieken, categoriebeheer en CSV import/export — geen database vereist.
Kies een VPS-abonnement voor ExpenseOwl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ExpenseOwl kunt bouwen
ExpenseOwl is een minimale, zelfgehoste applicatie voor het bijhouden van uitgaven die alle gegevens opslaat in lokale JSON-bestanden zonder dat een externe database nodig is. Het biedt een overzichtelijk dashboard met cirkeldiagrammen en cashflowoverzichten, een sorteerbare uitgaventabel voor het bekijken van invoer, en een instellingenpaneel voor het beheren van categorieën, valuta en gegevensimport/export.
ExpenseOwl zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je persoonlijke financiële gegevens je infrastructuur nooit verlaten. Het lichtgewicht ontwerp is binnen enkele seconden geïmplementeerd zonder dat er een databaseservice onderhouden hoeft te worden, waardoor het een van de eenvoudigste manieren is om de volledige controle over je persoonlijke financiële gegevens te krijgen.
Key features van ExpenseOwl
Uitgavendashboard
Cirkeldiagrammen en cashflowoverzichten geven een direct visueel overzicht van uitgavenpatronen in alle bijgehouden categorieën.
Categoriebeheer
Definieer en bewerk aangepaste uitgavencategorieën in het instellingenpaneel om aan te sluiten bij uw persoonlijke of huishoudelijke budgetteringssysteem.
CSV-import en -export
Verplaats gegevens in en uit ExpenseOwl met behulp van CSV-bestanden — handig voor het importeren van geschiedenis uit andere apps of het maken van draagbare back-ups.
Geen database vereist
Alle uitgavengegevens worden opgeslagen in lokale JSON-bestanden op het benoemde volume, dus er is geen Postgres- of MySQL-service om te configureren of te onderhouden.
PWA Ondersteuning
Installeer ExpenseOwl als een Progressive Web App op desktop of mobiel voor een native app-achtige ervaring direct vanuit de browser.
Waarom zou je ExpenseOwl op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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