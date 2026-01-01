Convoy is een open-source cloud-native webhooks-gateway, gebouwd om miljoenen webhook-events veilig op te nemen, te bewaren, te debuggen, te leveren en op schaal te beheren. Ontworpen voor engineeringteams die events naar klanten sturen of events van derden ontvangen, lost het de operationele problemen op van het bouwen van betrouwbare webhook-infrastructuur — automatische herpogingen, handtekeningverificatie, afhandeling van onbestelbare berichten (dead-letter handling) en een compleet admin-dashboard voor het inspecteren van elke levering.

Door Convoy zelf te hosten, blijven event-payloads, klant-endpoints en leveringslogs binnen uw VPS, zonder kosten per event en zonder dat derden inzicht hebben in uw verkeer. PostgreSQL en Redis worden voorgeconfigureerd geleverd, zodat de gateway vanaf de eerste implementatie klaar is voor productie-webhook-workloads.