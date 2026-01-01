Convoy implementeren met één-klik installatie.
Cloud-native open-source webhooks-gateway om miljoenen webhook-gebeurtenissen op te nemen, op te slaan, te debuggen en betrouwbaar te leveren.
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Wat je met Convoy kunt bouwen
Convoy is een open-source cloud-native webhooks-gateway, gebouwd om miljoenen webhook-events veilig op te nemen, te bewaren, te debuggen, te leveren en op schaal te beheren. Ontworpen voor engineeringteams die events naar klanten sturen of events van derden ontvangen, lost het de operationele problemen op van het bouwen van betrouwbare webhook-infrastructuur — automatische herpogingen, handtekeningverificatie, afhandeling van onbestelbare berichten (dead-letter handling) en een compleet admin-dashboard voor het inspecteren van elke levering.
Door Convoy zelf te hosten, blijven event-payloads, klant-endpoints en leveringslogs binnen uw VPS, zonder kosten per event en zonder dat derden inzicht hebben in uw verkeer. PostgreSQL en Redis worden voorgeconfigureerd geleverd, zodat de gateway vanaf de eerste implementatie klaar is voor productie-webhook-workloads.
Key features van Convoy
Betrouwbare levering
Automatische exponentiële en lineaire herpogingsstrategieën voorkomen dat tijdelijke storingen bij klant-eindpunten leiden tot het verlies van webhook-gebeurtenissen.
Handtekeningverificatie
Onderteken uitgaande verzoeken met HMAC en verifieer inkomende webhooks, zodat elke gebeurtenis kan worden vertrouwd door afzender en ontvanger.
Beheerdersdashboard
Inspecteer, filter en speel elke webhook-levering opnieuw af vanuit een ingebouwde gebruikersinterface zonder aangepaste debuggingtools te schrijven.
Tweerichtingsgateway
Fungeert zowel als een uitgaande uitgever naar klanten als een inkomende gateway voor het veilig ontvangen van webhooks van derden.
Schaalbare werknemers
Aparte web- en agentprocessen stellen u in staat de doorvoer van inname en levering onafhankelijk te schalen naarmate het gebeurtenisvolume toeneemt.
Zelf-gehoste gegevens
Webhook-payloads, endpoint-geheimen en leveringsgeschiedenis blijven op uw infrastructuur zonder SaaS-kosten per gebeurtenis.
Waarom zou je Convoy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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