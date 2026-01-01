ArcadeDB is een open-source multi-model database-engine gebouwd voor extreme prestaties over diverse datamodellen. In tegenstelling tot single-model databases die je dwingen te kiezen tussen graaf-, document- of relationele structuren, verwerkt ArcadeDB ze allemaal native — het opslaan en bevragen van graafrelaties, documentcollecties, sleutel-waarde-paren, tijdreeksen, vector-embeddings en geospatiale gegevens binnen één engine met volledige ACID-compliance.

ArcadeDB, gecreëerd door de oprichter van OrientDB, is gebouwd in low-level Java, geoptimaliseerd voor minimale garbage collection, waardoor miljoenen recordoperaties per seconde mogelijk zijn. De ingebouwde ArcadeDB Studio webinterface biedt query-uitvoering, schemabeheer en graafvisualisatie — geen aparte clienttools nodig na implementatie.