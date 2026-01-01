Installeer ArcadeDB met één-klik installatie.
Hoogwaardige multi-model database die grafiek-, document-, key-value-, tijdreeks- en vectordata ondersteunt in één engine.
Kies een VPS-abonnement voor ArcadeDB
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Wat je met ArcadeDB kunt bouwen
ArcadeDB is een open-source multi-model database-engine gebouwd voor extreme prestaties over diverse datamodellen. In tegenstelling tot single-model databases die je dwingen te kiezen tussen graaf-, document- of relationele structuren, verwerkt ArcadeDB ze allemaal native — het opslaan en bevragen van graafrelaties, documentcollecties, sleutel-waarde-paren, tijdreeksen, vector-embeddings en geospatiale gegevens binnen één engine met volledige ACID-compliance.
ArcadeDB, gecreëerd door de oprichter van OrientDB, is gebouwd in low-level Java, geoptimaliseerd voor minimale garbage collection, waardoor miljoenen recordoperaties per seconde mogelijk zijn. De ingebouwde ArcadeDB Studio webinterface biedt query-uitvoering, schemabeheer en graafvisualisatie — geen aparte clienttools nodig na implementatie.
Key features van ArcadeDB
Multi-model data-engine
Sla graaf-, document-, sleutel-waarde-, tijdreeks- en vectordata op en vraag deze op binnen één enkele database, zonder van tools te wisselen of afzonderlijke opslagplaatsen te synchroniseren.
Zeven querytalen
Query met SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL, of het Redis-protocol — gebruik de taal die bij uw datamodel past.
ArcadeDB Studio
Ingebouwde webinterface voor het uitvoeren van query's, het beheren van schema's, het visualiseren van grafiekgegevens en het beheren van de database zonder externe clienttools.
Vectorgelijkheidszoekopdracht
Geïntegreerde vector-embedding-opslag en gelijkeniszoekfunctie voor AI- en machine learning-workloads, naast uw operationele gegevens.
ACID op schaal
Volledige ACID-compatibele transacties die miljoenen records per seconde verwerken, van ingebedde Raspberry Pi-implementaties tot multi-node clusters.
Waarom zou je ArcadeDB op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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