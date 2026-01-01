Installeer DOMjudge met één-klik installatie.
Open source geautomatiseerde programmeerwedstrijdbeoordelaar gebruikt voor ICPC-achtige wedstrijden met inzendingen, scoreborden en teammanagement.
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Wat je met DOMjudge kunt bouwen
DOMjudge is een volwassen open-source geautomatiseerd beoordelingssysteem voor het organiseren van programmeerwedstrijden in de ICPC-stijl. Het wordt gebruikt voor regionale en wereldwijde ICPC-evenementen, universitaire programmeercursussen en online competities, en biedt een webinterface voor deelnemers om oplossingen in te dienen en voor juryleden en beheerders om problemen, talen, teams en live scoreborden te beheren.
Door DOMjudge zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle inzendingen, testgevallen en beoordelingsresultaten op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per deelnemer en zonder uploadlimieten opgelegd door een gehoste dienst. De server is op zichzelf volledig functioneel voor het configureren van wedstrijden, problemen en teams, terwijl de beoordeling van gecompileerde talen wordt uitgevoerd door afzonderlijke gesandboxte judgehost-workers die je later kunt koppelen.
Key features van DOMjudge
ICPC-stijl jurering
Implementeert de regels die worden gebruikt door de ICPC International Collegiate Programming Contest, inclusief straftijd, het bevriezen van het scorebord, en beoordelingscategorieën zoals Fout Antwoord, Tijdslimiet en Uitvoerfout.
Live scoreborden
Scoreborden voor publiek en jury worden in realtime bijgewerkt naarmate inzendingen binnenkomen, met een configureerbare bevriezing tegen het einde van de wedstrijd voor dramatische finales.
Team- en wedstrijdbeheer
Admin web-interface voor het beheren van wedstrijden, teams, gebruikers, organisaties, problemen, talen en verduidelijkingen voor meerdere parallelle evenementen.
Gesandboxte beoordelingshosts
Afzonderlijk implementeerbare judgehost-workers compileren en voeren inzendingen uit in geïsoleerde cgroup-gebaseerde sandboxes met strikte CPU-, geheugen- en schijflimieten.
REST API en CLP
Een gedocumenteerde REST API plus integratie met de Contest API-specificatie stelt u in staat om externe scoreborden, resolver-tools en het ICPC-tools-ecosysteem te verbinden.
Meertalige ondersteuning
Wordt geleverd met beoordelingsondersteuning voor C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go en vele andere talen, met volledige compileer- en uitvoerconfiguratie per taal.
Waarom zou je DOMjudge op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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