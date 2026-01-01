DOMjudge is een volwassen open-source geautomatiseerd beoordelingssysteem voor het organiseren van programmeerwedstrijden in de ICPC-stijl. Het wordt gebruikt voor regionale en wereldwijde ICPC-evenementen, universitaire programmeercursussen en online competities, en biedt een webinterface voor deelnemers om oplossingen in te dienen en voor juryleden en beheerders om problemen, talen, teams en live scoreborden te beheren.

Door DOMjudge zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle inzendingen, testgevallen en beoordelingsresultaten op infrastructuur die jij beheert, zonder kosten per deelnemer en zonder uploadlimieten opgelegd door een gehoste dienst. De server is op zichzelf volledig functioneel voor het configureren van wedstrijden, problemen en teams, terwijl de beoordeling van gecompileerde talen wordt uitgevoerd door afzonderlijke gesandboxte judgehost-workers die je later kunt koppelen.