Implementeer Drizzle Gateway met Ã©Ã©n-klik installatie.
Zelf-gehoste databasebeheerstudio gebouwd op het Drizzle ORM-ecosysteem met visuele querybouw en ondersteuning voor meerdere databases.
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Wat je met Drizzle Gateway kunt bouwen
Drizzle Gateway is een verbeterde, zelf-gehoste versie van Drizzle Studio die ontwikkelaars en databasebeheerders een uitgebreide webgebaseerde interface biedt voor het beheren van hun databases. Gebouwd op het Drizzle ORM-ecosysteem, biedt het geavanceerde querybouw, real-time schemavizualisatie en migratiebeheer in Ã©Ã©n tool die toegankelijk is vanuit elke browser.
De applicatie ondersteunt meerdere gelijktijdige databaseverbindingen, waardoor het een gecentraliseerde hub is voor teams die werken in ontwikkel-, staging- en productieomgevingen. Hoofdwachtwoordbeveiliging beveiligt de toegang, terwijl persistente opslag alle verbindingsconfiguraties en opgeslagen queries intact houdt na herstarts. Zelf-hosting zorgt ervoor dat gevoelige databasegegevens uw infrastructuur nooit verlaten.
Key features van Drizzle Gateway
Visuele querybouwer
Stel databasequery's op en voer ze uit via een intuÃ¯tieve interface met typeveiligheid â€” geen ruwe SQL vereist voor veelvoorkomende bewerkingen.
Schemaweergave
Bekijk uw databasestructuur en relaties in een realtime visueel diagram dat wordt bijgewerkt wanneer u schemawijzigingen aanbrengt.
Meerdere databaseverbindingen
Beheer verbindingen met meerdere databases tegelijkertijd, en schakel tussen omgevingen zonder de interface te verlaten.
Migratiebeheer
Genereer, bekijk en pas schemamigraties rechtstreeks vanuit de UI toe, zodat de evolutie van uw database georganiseerd en controleerbaar blijft.
Hoofdwachtwoordbeveiliging
Beveiligt de toegang tot alle databaseverbindingen achter Ã©Ã©n hoofdwachtwoord, waardoor inloggegevens veilig blijven op uw VPS.
Waarom zou je Drizzle Gateway op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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