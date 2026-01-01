Drizzle Gateway is een verbeterde, zelf-gehoste versie van Drizzle Studio die ontwikkelaars en databasebeheerders een uitgebreide webgebaseerde interface biedt voor het beheren van hun databases. Gebouwd op het Drizzle ORM-ecosysteem, biedt het geavanceerde querybouw, real-time schemavizualisatie en migratiebeheer in Ã©Ã©n tool die toegankelijk is vanuit elke browser.

De applicatie ondersteunt meerdere gelijktijdige databaseverbindingen, waardoor het een gecentraliseerde hub is voor teams die werken in ontwikkel-, staging- en productieomgevingen. Hoofdwachtwoordbeveiliging beveiligt de toegang, terwijl persistente opslag alle verbindingsconfiguraties en opgeslagen queries intact houdt na herstarts. Zelf-hosting zorgt ervoor dat gevoelige databasegegevens uw infrastructuur nooit verlaten.