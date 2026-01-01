Implementeer DenoKV met Ã©Ã©n-klik installatie.
Sterk consistente sleutel-waarde database gebouwd door het Deno-team met ACID-transacties en een JavaScript-native API.
Kies een VPS-abonnement voor DenoKV
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DenoKV kunt bouwen
DenoKV is een moderne key-value-database, gebouwd door de makers van Deno, die sterk consistente opslag biedt met ACID-transactiegaranties en een JavaScript-native API die naadloos integreert in Deno-applicaties. Het ondersteunt atomaire bewerkingen, secundaire indexen, automatische versiebeheer en efficiÃ«nte verwerking van zowel kleine metadata als grote binaire objecten â€” allemaal ondersteund door een SQLite-opslagengine voor betrouwbare persistentie.
DenoKV zelf hosten op je VPS geeft je voorspelbare prestaties en kosten in vergelijking met beheerde databaseservices, volledige controle over je datalaag en token-gebaseerde authenticatie om de toegang te beveiligen. Het is de ideale opslag voor Deno-applicaties die betrouwbare key-value-opslag nodig hebben zonder vendor lock-in of variabele cloudprijzen.
Key features van DenoKV
ACID Transacties
Garandeert atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid voor alle bewerkingen, waardoor het veilig is voor het opslaan van kritieke applicatiestatus.
JavaScript-native API
Specifiek ontworpen voor Deno met een idiomatische asynchrone API die naadloos integreert in bestaande Deno-applicaties en Deno Deploy-projecten.
Atomische Multi-sleutel Bewerkingen
Voer voorwaardelijke lees-wijzig-schrijf-bewerkingen uit op meerdere sleutels in Ã©Ã©n enkele atomaire transactie, wat race-condition-vrij statusbeheer mogelijk maakt.
Secundaire indexen
Definieer secundaire indexen op uw gegevens om efficiÃ«nte zoekopdrachten mogelijk te maken die verder gaan dan de primaire sleutel, zonder externe query-infrastructuur.
Op tokens gebaseerde beveiliging
Beveiligt alle databasetoegang met een gegenereerd toegangstoken, waardoor ongeautoriseerde verbindingen met de key-value store worden voorkomen.
Waarom zou je DenoKV op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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