Tot wel 69% korting voor DenoKV

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Sterk consistente sleutel-waarde database gebouwd door het Deno-team met ACID-transacties en een JavaScript-native API.

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69% korting
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met DenoKV kunt bouwen

DenoKV is een moderne key-value-database, gebouwd door de makers van Deno, die sterk consistente opslag biedt met ACID-transactiegaranties en een JavaScript-native API die naadloos integreert in Deno-applicaties. Het ondersteunt atomaire bewerkingen, secundaire indexen, automatische versiebeheer en efficiÃ«nte verwerking van zowel kleine metadata als grote binaire objecten â€” allemaal ondersteund door een SQLite-opslagengine voor betrouwbare persistentie.

DenoKV zelf hosten op je VPS geeft je voorspelbare prestaties en kosten in vergelijking met beheerde databaseservices, volledige controle over je datalaag en token-gebaseerde authenticatie om de toegang te beveiligen. Het is de ideale opslag voor Deno-applicaties die betrouwbare key-value-opslag nodig hebben zonder vendor lock-in of variabele cloudprijzen.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van DenoKV

ACID Transacties

Garandeert atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid voor alle bewerkingen, waardoor het veilig is voor het opslaan van kritieke applicatiestatus.

JavaScript-native API

Specifiek ontworpen voor Deno met een idiomatische asynchrone API die naadloos integreert in bestaande Deno-applicaties en Deno Deploy-projecten.

Atomische Multi-sleutel Bewerkingen

Voer voorwaardelijke lees-wijzig-schrijf-bewerkingen uit op meerdere sleutels in Ã©Ã©n enkele atomaire transactie, wat race-condition-vrij statusbeheer mogelijk maakt.

Secundaire indexen

Definieer secundaire indexen op uw gegevens om efficiÃ«nte zoekopdrachten mogelijk te maken die verder gaan dan de primaire sleutel, zonder externe query-infrastructuur.

Op tokens gebaseerde beveiliging

Beveiligt alle databasetoegang met een gegenereerd toegangstoken, waardoor ongeautoriseerde verbindingen met de key-value store worden voorkomen.

Waarom zou je DenoKV op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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