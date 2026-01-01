Implementeer Ghostfolio met één-klik installatie.
Privacygericht open-source dashboard voor vermogensbeheer om beleggingen in aandelen, ETF's en crypto te volgen.
Kies een VPS-abonnement voor Ghostfolio
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ghostfolio kunt bouwen
Ghostfolio is een open-source persoonlijk financieel dashboard dat uw beleggingsportefeuille consolideert over meerdere activaklassen — aandelen, ETF's, cryptocurrencies en meer — in één enkel, uniform overzicht. Het levert gedetailleerde prestatieanalyses, tijdgewogen rendementen en real-time marktgegevens zonder uw financiële gegevens naar diensten van derden te sturen.
Door Ghostfolio zelf te hosten op uw VPS krijgt u volledige zeggenschap over gevoelige financiële informatie. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor duurzame gegevensopslag en Redis voor caching, wat zorgt voor snelle portefeuilleberekeningen en betrouwbare prestaties naarmate uw transactiegeschiedenis groeit.
Key features van Ghostfolio
Multi-activa volgen
Monitor aandelen, ETF's, cryptovaluta, obligaties en alternatieve activa in één uniform portfoliodashboard.
Prestatieanalyse
Gedetailleerde tijdgewogen rendementen, interne rentabiliteit en geannualiseerde prestatiestatistieken helpen u uw investeringsbeslissingen te evalueren.
Privacygericht ontwerp
Alle financiële gegevens blijven op uw eigen server — geen cloudtoegang van derden tot uw portefeuille of transactiegeschiedenis.
Dividend volgen
Houd dividendinkomsten en uitkeringen bij van alle beleggingen met inkomstenrapportage en rendementsberekeningen.
CSV-import
Importeer transacties van CSV-bestanden en diverse brokerplatforms om snel uw bestaande portefeuillegeschiedenis in te laden.
Waarom zou je Ghostfolio op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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