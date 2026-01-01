Ghostfolio is een open-source persoonlijk financieel dashboard dat uw beleggingsportefeuille consolideert over meerdere activaklassen — aandelen, ETF's, cryptocurrencies en meer — in één enkel, uniform overzicht. Het levert gedetailleerde prestatieanalyses, tijdgewogen rendementen en real-time marktgegevens zonder uw financiële gegevens naar diensten van derden te sturen.

Door Ghostfolio zelf te hosten op uw VPS krijgt u volledige zeggenschap over gevoelige financiële informatie. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor duurzame gegevensopslag en Redis voor caching, wat zorgt voor snelle portefeuilleberekeningen en betrouwbare prestaties naarmate uw transactiegeschiedenis groeit.