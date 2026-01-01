Implementeer Kimai met één klik installatie.
Gratis en open-source tijdregistratieplatform voor freelancers, bureaus en teams om factureerbare uren te registreren en facturen te genereren.
Kies een VPS-abonnement voor Kimai
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kimai kunt bouwen
Kimai is een volwassen open-source tijdregistratieapplicatie die freelancers, bureaus en bedrijven een betrouwbare manier biedt om factureerbare uren te registreren, klantprojecten te beheren en nauwkeurige facturen te produceren. Met een schone webinterface, ondersteuning voor meerdere gebruikers en op rollen gebaseerde machtigingen, schaalt het van een solo-ontwikkelaar die zijn eigen tijd bijhoudt tot een bureau dat tientallen teamleden coördineert voor meerdere klanten.
In tegenstelling tot SaaS-tijdregistratietools die per gebruiker kosten in rekening brengen, betekent het zelf hosten van Kimai op uw eigen VPS geen terugkerende abonnementskosten en volledige eigendom van uw tijdregistraties en facturatiegegevens. Deze sjabloon bevat MySQL voor duurzame, productieklare opslag.
Key features van Kimai
Declarabele urenregistratie
Start en stop timers of voer handmatig uren in voor elke klant, project of activiteit, voor nauwkeurige facturatiegegevens.
Factuur aanmaken
Facturen maken direct vanuit geregistreerde tijdsinvoeren zonder te exporteren naar een aparte tool.
Gedetailleerde rapportage
Filter rapporten op gebruiker, project, klant of datumbereik om het gebruik te begrijpen en de facturatie van klanten te ondersteunen.
Plugin-uitbreidbaarheid
Breid Kimai uit met community-plugins voor aangepaste workflows, integraties en aanvullende exportformaten.
Waarom zou je Kimai op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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