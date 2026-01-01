Nango is een open-source infrastructuurlaag voor het verbinden met externe API's. In plaats van aangepaste OAuth-stromen, token-verversingslogica en rate-limit-afhandeling voor elke service te schrijven, beheert Nango dit alles via één uniform backend. Ontwikkelaars configureren integraties één keer en krijgen toegang tot elke ondersteunde service via Nango's transparante proxy — met ingebouwde ondersteuning voor meer dan 300 API's, waaronder Salesforce, GitHub, Slack, Stripe en Notion.

Door Nango zelf te hosten op uw eigen VPS blijven de OAuth-toestemmingen en API-tokens van uw klanten op infrastructuur die u beheert. Geen enkele externe service verwerkt ooit de inloggegevens van uw gebruikers — alles wordt versleuteld in rust met een sleutel die u bezit en opgeslagen in een PostgreSQL-database die naast de server draait.