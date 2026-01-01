Nango implementeren met één-klik installatie.
Open-source platform dat OAuth, tokenvernieuwing en API-connectiviteit beheert voor meer dan 300 integraties van derden.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nango kunt bouwen
Nango is een open-source infrastructuurlaag voor het verbinden met externe API's. In plaats van aangepaste OAuth-stromen, token-verversingslogica en rate-limit-afhandeling voor elke service te schrijven, beheert Nango dit alles via één uniform backend. Ontwikkelaars configureren integraties één keer en krijgen toegang tot elke ondersteunde service via Nango's transparante proxy — met ingebouwde ondersteuning voor meer dan 300 API's, waaronder Salesforce, GitHub, Slack, Stripe en Notion.
Door Nango zelf te hosten op uw eigen VPS blijven de OAuth-toestemmingen en API-tokens van uw klanten op infrastructuur die u beheert. Geen enkele externe service verwerkt ooit de inloggegevens van uw gebruikers — alles wordt versleuteld in rust met een sleutel die u bezit en opgeslagen in een PostgreSQL-database die naast de server draait.
Key features van Nango
Uniforme OAuth-stromen
Nango beheert het genereren van autorisatie-URL's, tokenuitwisseling en callback-verwerking voor meer dan 300 API's, waardoor aangepaste authenticatiecode voor elke integratie overbodig wordt.
Automatische tokenvernieuwing
Toegangstokens worden stilzwijgend vernieuwd vóór het verlopen, zodat uw integraties nooit falen midden in een sessie door verlopen inloggegevens.
Insluitbare Verbindingsgebruikersinterface
Een vooraf gebouwd, white-label OAuth-toestemmingsscherm laat uw gebruikers accounts van derden autoriseren vanuit uw applicatie met één gebruikersstroom.
Transparante API-proxy
Routeer API-aanroepen via Nango voor automatische nieuwe pogingen, rate-limit backoff en genormaliseerde foutreacties zonder per-API middleware.
Webhook normalisatie
Ontvang, verifieer en stuur webhooks van elke verbonden provider door via één enkel opname-eindpunt met uniforme payload-afhandeling.
Versleutelde inloggegevensopslag
Alle OAuth-tokens en API-sleutels worden versleuteld in rust met behulp van uw eigen sleutel en exclusief opgeslagen in de zelf-gehoste PostgreSQL-database.
Waarom zou je Nango op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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