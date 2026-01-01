Implementeer Parse Server met één klik installatie.
Open-source backend voor mobiele en web-apps met REST, GraphQL, real-time queries, authenticatie en pushmeldingen.
Kies een VPS-abonnement voor Parse Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Parse Server kunt bouwen
Parse Server is de open-source opvolger van het originele Parse Platform en biedt een complete backend-as-a-service voor mobiele en webapplicaties. Het biedt objectopslag, gebruikersauthenticatie, bestandsopslag, pushmeldingen en Live Queries via automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's, waardoor de meeste standaardcode die normaal nodig is om een verbonden app te lanceren, wordt geëlimineerd.
Door Parse Server zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom over gebruikersaccounts, applicatiegegevens en cloudcodelogica — zonder kosten per verzoek, zonder vendor lock-in en zonder verrassende migratiedeadlines. Deze implementatie wordt geleverd met MongoDB en het officiële Parse Dashboard, zodat je vanaf dag één klassen kunt bekijken, queries kunt uitvoeren en schema's kunt beheren.
Key features van Parse Server
REST en GraphQL API's
Elke klasse die u definieert, is direct beschikbaar via automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-eindpunten, zodat iOS-, Android- en webclients gegevens kunnen lezen en schrijven zonder aangepaste servercode.
Gebruikersauthenticatie
Ingebouwde gebruikersnaam/wachtwoord, e-mailverificatie en sociale aanmeldingen voor Facebook, Apple, Google en Twitter laten je binnen enkele minuten veilige accountstromen leveren.
Live Query's
Abonneer u op wijzigingen van elke klasse via WebSockets om realtime chat, samenwerkingstools en live dashboards aan te drijven zonder een aparte pub/sub-stack.
Cloud Code-functies
Voer server-side JavaScript uit bij invoeg-, update- en verwijdertriggers of als aanroepbare functies om bedrijfsregels af te dwingen en te integreren met API's van derden.
Pushmeldingen
Verstuur gerichte pushmeldingen naar iOS-, Android- en webclients met behulp van het ingebouwde installatie- en kanaalbeheersysteem.
Parse Dashboard inbegrepen
Blader door klassen, bewerk rijen, voer aggregatiequery's uit en inspecteer schema via het officiële Parse Dashboard dat wordt meegeleverd met de server.
Waarom zou je Parse Server op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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