Parse Server is de open-source opvolger van het originele Parse Platform en biedt een complete backend-as-a-service voor mobiele en webapplicaties. Het biedt objectopslag, gebruikersauthenticatie, bestandsopslag, pushmeldingen en Live Queries via automatisch gegenereerde REST- en GraphQL-API's, waardoor de meeste standaardcode die normaal nodig is om een verbonden app te lanceren, wordt geëlimineerd.

Door Parse Server zelf te hosten op je VPS krijg je volledige eigendom over gebruikersaccounts, applicatiegegevens en cloudcodelogica — zonder kosten per verzoek, zonder vendor lock-in en zonder verrassende migratiedeadlines. Deze implementatie wordt geleverd met MongoDB en het officiële Parse Dashboard, zodat je vanaf dag één klassen kunt bekijken, queries kunt uitvoeren en schema's kunt beheren.