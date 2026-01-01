Livebook is een open-source webapplicatie voor het schrijven van collaboratieve, reproduceerbare Elixir-notitieboeken. Speciaal gebouwd voor het BEAM-ecosysteem, combineert het live code-uitvoering, rijke datavisualisaties en real-time multiplayer-bewerking in één browsergebaseerde interface. In tegenstelling tot algemene notitieboekomgevingen, is Livebook diep geïntegreerd met het concurrency-model van Elixir en produceert het notitieboeken die zijn ontworpen om identiek te draaien over sessies en machines.

Livebook zelf hosten op een VPS houdt uw notitieboeken, datapijplijnen en machine learning-experimenten op infrastructuur die u beheert — zonder beperkingen op de notitieboekgrootte, zonder gebruikskosten en zonder dat een externe cloudservice uw code of gegevens verwerkt.