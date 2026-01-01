Installeer Livebook met één-klik installatie.
Interactieve, samenwerkende Elixir notebooks voor datawetenschap, automatisering en live code-exploratie.
Kies een VPS-abonnement voor Livebook
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Livebook kunt bouwen
Livebook is een open-source webapplicatie voor het schrijven van collaboratieve, reproduceerbare Elixir-notitieboeken. Speciaal gebouwd voor het BEAM-ecosysteem, combineert het live code-uitvoering, rijke datavisualisaties en real-time multiplayer-bewerking in één browsergebaseerde interface. In tegenstelling tot algemene notitieboekomgevingen, is Livebook diep geïntegreerd met het concurrency-model van Elixir en produceert het notitieboeken die zijn ontworpen om identiek te draaien over sessies en machines.
Livebook zelf hosten op een VPS houdt uw notitieboeken, datapijplijnen en machine learning-experimenten op infrastructuur die u beheert — zonder beperkingen op de notitieboekgrootte, zonder gebruikskosten en zonder dat een externe cloudservice uw code of gegevens verwerkt.
Key features van Livebook
Realtime samenwerking
Meerdere gebruikers kunnen hetzelfde notitieblok tegelijkertijd bewerken met live cursorvolging en conflictvrije gezamenlijke bewerking.
Slimme cellen
Voorgebouwde celtypen automatiseren SQL-query's, HTTP-verzoeken, het lezen van bestanden en het maken van grafieken zonder repetitieve boilerplate-code te schrijven.
ML en dataworkflows
Native integratie met Nx, Explorer en Kino maakt numerieke berekeningen, dataframes en uitgebreide visualisaties direct in notebooks mogelijk.
Implementatie van notebook-app
Publiceer elke notebook als een zelfstandige interactieve webapplicatie die eindgebruikers kunnen uitvoeren zonder directe toegang tot de Livebook-interface.
Standaard reproduceerbaar
Notebooks leggen alle afhankelijkheden en runtime-waarden vast in het bestand zelf, wat zorgt voor consistente resultaten op verschillende machines en implementaties.
Waarom zou je Livebook op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.