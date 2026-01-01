Implementeer Notifiarr met één-klik installatie.
Uniforme client voor Notifiarr.com die uw mediastack verbindt met krachtige meldings- en automatiseringsworkflows.
Kies een VPS-abonnement voor Notifiarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Notifiarr kunt bouwen
Notifiarr is een zelf-gehoste client voor de Notifiarr.com-dienst, die zorgt voor diepe integratie tussen je media-automatiseringsstack — inclusief Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Plex — en een gecentraliseerd notificatiesysteem. Het fungeert als de brug tussen je lokale services en Notifiarr.com, waarbij het gebeurtenissen doorgeeft, aangepaste workflows activeert en real-time meldingen levert aan Discord, Slack en andere platforms.
Door de Notifiarr-client op je eigen VPS te draaien, behoud je de volledige controle over je mediastack-integraties zonder individuele services aan het internet bloot te stellen. Configureer alles via een overzichtelijke webinterface, bewaak de systeemstatus en stuur meldingen precies daarheen waar je ze nodig hebt.
Key features van Notifiarr
Starr App-integratie
Verbind Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en meer om media-evenementen door te geven en automatisch aangepaste meldingen te activeren.
Discord-meldingen
Lever uitgebreide, aanpasbare meldingen aan Discord-kanalen met media-illustraties, metadata en actieknoppen.
Systeemgezondheidsbewaking
Bewaak schijfruimte, CPU, geheugen en schijfstatus vanaf één dashboard met geautomatiseerde waarschuwingen.
Plex & Tautulli Ondersteuning
Ontvang updates over wat er nu wordt afgespeeld, afspeelgebeurtenissen en meldingen van gebruikersactiviteit rechtstreeks van uw Plex Media Server.
Multiplatform meldingen
Routeer meldingen naar Slack, Telegram, e-mail en andere platforms naast Discord voor flexibele levering.
Waarom zou je Notifiarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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