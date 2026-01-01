Notifiarr is een zelf-gehoste client voor de Notifiarr.com-dienst, die zorgt voor diepe integratie tussen je media-automatiseringsstack — inclusief Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Plex — en een gecentraliseerd notificatiesysteem. Het fungeert als de brug tussen je lokale services en Notifiarr.com, waarbij het gebeurtenissen doorgeeft, aangepaste workflows activeert en real-time meldingen levert aan Discord, Slack en andere platforms.

Door de Notifiarr-client op je eigen VPS te draaien, behoud je de volledige controle over je mediastack-integraties zonder individuele services aan het internet bloot te stellen. Configureer alles via een overzichtelijke webinterface, bewaak de systeemstatus en stuur meldingen precies daarheen waar je ze nodig hebt.