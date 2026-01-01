ownCloud is een zelfgehost platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat het gemak van cloudopslag biedt — overal toegankelijk, synchronisatie tussen apparaten, delen met teamgenoten — volledig binnen je eigen infrastructuur. In tegenstelling tot Google Drive of Dropbox slaat ownCloud je bestanden op je eigen server op, waardoor gevoelige documenten en gegevens onder jouw directe controle blijven.

ownCloud wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven, universiteiten en privacybewuste individuen, en ondersteunt bestandsversiebeheer, gedetailleerde deelrechten en synchronisatieclients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android. Deze implementatie omvat MariaDB voor betrouwbare gegevensopslag en Redis voor prestatiecache.