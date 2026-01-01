Installeer ownCloud met één-klik installatie.
Open-source platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat u een privécloud biedt voor uw documenten, foto's en gegevens.
Kies een VPS-abonnement voor ownCloud
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ownCloud kunt bouwen
ownCloud is een zelfgehost platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat het gemak van cloudopslag biedt — overal toegankelijk, synchronisatie tussen apparaten, delen met teamgenoten — volledig binnen je eigen infrastructuur. In tegenstelling tot Google Drive of Dropbox slaat ownCloud je bestanden op je eigen server op, waardoor gevoelige documenten en gegevens onder jouw directe controle blijven.
ownCloud wordt wereldwijd gebruikt door bedrijven, universiteiten en privacybewuste individuen, en ondersteunt bestandsversiebeheer, gedetailleerde deelrechten en synchronisatieclients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android. Deze implementatie omvat MariaDB voor betrouwbare gegevensopslag en Redis voor prestatiecache.
Key features van ownCloud
Synchronisatie tussen apparaten
Desktopclients voor Windows, macOS en Linux plus iOS- en Android-apps houden bestanden automatisch gesynchroniseerd op al uw apparaten.
Gedetailleerd delen van bestanden
Deel bestanden en mappen met interne gebruikers of externe gasten, met controle over weergave-, bewerkings- en opnieuw-deelrechten, en vervaldatums van links.
Bestandsversiebeheer
Elke bestandswijziging creëert een nieuwe versie die u kunt bekijken en herstellen, wat beschermt tegen onbedoeld overschrijven en gegevensverlies.
WebDAV-toegang
Koppel ownCloud als een netwerkschijf op elk besturingssysteem met behulp van de ingebouwde WebDAV-server zonder een speciale synchronisatieclient te installeren.
App-marktplaats
Breid functionaliteit uit met apps voor het bewerken van kantoordocumenten, antivirusscanning, LDAP-authenticatie en tweefactorauthenticatie vanuit de ownCloud marketplace.
Waarom zou je ownCloud op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.