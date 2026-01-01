Installeer Nexterm met één klik.
Open-source serverbeheer voor SSH-, VNC- en RDP-verbindingen die volledig toegankelijk zijn vanuit uw browser.
Kies een VPS-abonnement voor Nexterm
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Nexterm kunt bouwen
Nexterm is een open-source serverbeheerplatform dat SSH-terminalsessies, VNC-desktops en RDP-verbindingen consolideert in één browser-toegankelijke interface. In tegenstelling tot traditionele tools voor externe toegang die een lokale client vereisen, draait Nexterm op je VPS en biedt het je een complete verbindingshub die toegankelijk is vanaf elk apparaat met een browser.
Nexterm zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je servergegevens en sessiedata nooit je infrastructuur verlaten. De ingebouwde SFTP-bestandsbeheerder, sessie-opname, monitoring en ondersteuning voor organisaties en 2FA maken het een praktische vervanging voor het jongleren met meerdere SSH-clients, VNC-viewers en RDP-tools.
Key features van Nexterm
SSH, VNC en RDP
Beheer SSH-terminals, VNC-desktops en RDP-sessies vanuit één browsertabblad — geen lokale clientinstallatie vereist op welk apparaat dan ook.
SFTP-bestandsbeheerder
Blader, upload en download bestanden op externe servers via een ingebouwde SFTP-interface, zonder dat u een aparte FTP-client nodig heeft.
Sessie-opname
Neem terminal- en desktopsessies op en speel ze opnieuw af voor auditing, teamoverleg of het oplossen van problemen met eerdere wijzigingen.
Twee-factor-authenticatie
Bescherm de toegang tot al uw servers met 2FA en OIDC SSO, zodat alleen geautoriseerde gebruikers verbindingen kunnen openen.
Organisaties met meerdere gebruikers
Verdeel servers en inloggegevens over organisaties, zodat teams toegang kunnen delen zonder ongerelateerde infrastructuur bloot te stellen.
Waarom zou je Nexterm op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.