Nexterm is een open-source serverbeheerplatform dat SSH-terminalsessies, VNC-desktops en RDP-verbindingen consolideert in één browser-toegankelijke interface. In tegenstelling tot traditionele tools voor externe toegang die een lokale client vereisen, draait Nexterm op je VPS en biedt het je een complete verbindingshub die toegankelijk is vanaf elk apparaat met een browser.

Nexterm zelf hosten op je eigen VPS betekent dat je servergegevens en sessiedata nooit je infrastructuur verlaten. De ingebouwde SFTP-bestandsbeheerder, sessie-opname, monitoring en ondersteuning voor organisaties en 2FA maken het een praktische vervanging voor het jongleren met meerdere SSH-clients, VNC-viewers en RDP-tools.