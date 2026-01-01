Prowlarr installeren met één-klik installatie.
Gecentraliseerd beheer van indexeerders voor de arr-stack — configureer eenmalig meer dan 500 Torrent- en Usenet-indexeerders en synchroniseer ze automatisch naar al uw media-apps.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Prowlarr kunt bouwen
Prowlarr is de indexer-hub voor het arr-media-automatiseringsecosysteem. In plaats van elke tracker en Usenet-provider afzonderlijk te configureren in Sonarr, Radarr, Lidarr en Readarr, voeg je ze één keer toe in Prowlarr en synchroniseert het de configuratie automatisch met elke verbonden app. Met ondersteuning voor meer dan 500 indexers, ingebouwde statusbewaking en Flaresolverr-integratie voor Cloudflare-beveiligde sites, elimineert Prowlarr het repetitieve onderhoud dat gepaard gaat met een multi-app mediastack.
Prowlarr draaien op een VPS zorgt voor 24/7 indexer-statuscontroles en directe synchronisatie over al je media-apps, met netwerksnelheden van enterprise-niveau voor snelle zoekresultaten en persistente opslag die je privé tracker-gegevens en aangepaste indexer-definities beschermt.
Key features van Prowlarr
Gecentraliseerd Indexerbeheer
Voeg een Torrent-tracker of Usenet-indexer één keer toe in Prowlarr en het pusht de configuratie automatisch naar elke verbonden arr-app — geen dubbele installatie vereist.
500+ Indexeerders Ondersteund
Vooraf geconfigureerde definities omvatten honderden openbare en privé trackers en Usenet-providers, met Cardigann YAML-ondersteuning voor het toevoegen van aangepaste bronnen.
Gezondheidsmonitoring
Prowlarr test indexeerders continu en signaleert storingen met gedetailleerde statusrapporten, zodat je defecte trackers opspoort voordat ze stilletjes geen resultaten meer leveren.
Flaresolverr Integratie
Ingebouwde ondersteuning voor Flaresolverr stelt Prowlarr in staat om Cloudflare botbeveiliging te omzeilen op indexers die anders ontoegankelijk zouden zijn voor geautomatiseerde tools.
Zoeken & Statistieken
Voer handmatige zoekopdrachten tegelijkertijd uit over alle indexeerders en bekijk per-indexeerder queryaantallen, grab-percentages en prestatiegeschiedenis vanaf één dashboard.
Waarom zou je Prowlarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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