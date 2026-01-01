Prowlarr is de indexer-hub voor het arr-media-automatiseringsecosysteem. In plaats van elke tracker en Usenet-provider afzonderlijk te configureren in Sonarr, Radarr, Lidarr en Readarr, voeg je ze één keer toe in Prowlarr en synchroniseert het de configuratie automatisch met elke verbonden app. Met ondersteuning voor meer dan 500 indexers, ingebouwde statusbewaking en Flaresolverr-integratie voor Cloudflare-beveiligde sites, elimineert Prowlarr het repetitieve onderhoud dat gepaard gaat met een multi-app mediastack.

Prowlarr draaien op een VPS zorgt voor 24/7 indexer-statuscontroles en directe synchronisatie over al je media-apps, met netwerksnelheden van enterprise-niveau voor snelle zoekresultaten en persistente opslag die je privé tracker-gegevens en aangepaste indexer-definities beschermt.