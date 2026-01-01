OMERO is het Open Microscopy Environment databeheerplatform gebouwd voor onderzoekslaboratoria die werken met multidimensionale biobeeldvormingsgegevens. Het importeert microscopiebeelden van meer dan 150 propriëtaire bestandsformaten via Bio-Formats, bewaart ze in een doorzoekbare opslagplaats en serveert ze via een webviewer die kanalen, time-lapse en Z-stacks verwerkt zonder propriëtaire software.

Zelf-hosting van OMERO op uw VPS geeft labogroepen volledige controle over ruwe beeldgegevens, annotaties en toegangsrechten, terwijl de OMERO.server back-end, OMERO.web front-end en een PostgreSQL-repository in één enkele implementatie worden gebundeld.