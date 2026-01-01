Implementeer OMERO met één-klik-installatie.
Open-source platform voor beeldgegevensbeheer voor wetenschappelijke microscopie met een multidimensionale webviewer.
Kies een VPS-abonnement voor OMERO
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OMERO kunt bouwen
OMERO is het Open Microscopy Environment databeheerplatform gebouwd voor onderzoekslaboratoria die werken met multidimensionale biobeeldvormingsgegevens. Het importeert microscopiebeelden van meer dan 150 propriëtaire bestandsformaten via Bio-Formats, bewaart ze in een doorzoekbare opslagplaats en serveert ze via een webviewer die kanalen, time-lapse en Z-stacks verwerkt zonder propriëtaire software.
Zelf-hosting van OMERO op uw VPS geeft labogroepen volledige controle over ruwe beeldgegevens, annotaties en toegangsrechten, terwijl de OMERO.server back-end, OMERO.web front-end en een PostgreSQL-repository in één enkele implementatie worden gebundeld.
Key features van OMERO
Multidimensionale viewer
Blader door Z-stacks, tijdreeksopnamen en meerkanaals opnamen direct in de browser zonder desktop microscopiesoftware te installeren.
Bio-Formats import
Importeer afbeeldingen van meer dan 150 eigen microscopieformaten en behoud originele metadata via de meegeleverde Bio-Formats bibliotheek.
Groepen en machtigingen
Organiseer onderzoekers in samenwerkingsgroepen met alleen-lezen, lezen-annoteren of lezen-schrijven machtigingen voor gedeelde datasets en projecten.
Annotaties en tags
Voeg tags, beoordelingen, opmerkingen, sleutel-waardeparen en bestandsbijlagen toe aan afbeeldingen, zodat de experimentele context gekoppeld blijft aan de onbewerkte gegevens.
Scripting en API's
Automatiseer analysepijplijnen via Python, Java en MATLAB API's of voer server-side OMERO.scripts uit op volledige datasets.
Waarom zou je OMERO op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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