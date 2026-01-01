Implementeer Kapowarr met één klik installatie.
Zelf-gehoste stripboekbibliotheekmanager die uw digitale stripboekcollectie automatisch downloadt, organiseert en beheert.
Kies een VPS-abonnement voor Kapowarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kapowarr kunt bouwen
Kapowarr is een zelf-gehoste stripboekbibliotheekbeheerder gebouwd voor het arr-ecosysteem, ontworpen om het downloaden, hernoemen en organiseren van digitale stripuitgaven, -volumes en graphic novels te automatiseren. Net als Sonarr voor tv-series of Radarr voor films, laat Kapowarr je titels toevoegen die je wilt volgen en zoekt en downloadt vervolgens automatisch nieuwe uitgaven zodra deze beschikbaar komen vanuit een reeks ondersteunde bronnen.
De applicatie kan bestaande stripbibliotheken importeren, bestandsformaten converteren en bestanden organiseren volgens aanpasbare naamgevingsschema's. Kapowarr draaien op een VPS houdt je bibliotheek overal toegankelijk terwijl het het onderhoudswerk automatiseert dat anders voortdurende handmatige inspanning zou vereisen.
Key features van Kapowarr
Geautomatiseerde probleemdownloads
Voeg volumes toe die je wilt volgen en Kapowarr zoekt en downloadt automatisch nieuwe uitgaven zodra deze worden uitgebracht.
Bibliotheek importeren en organiseren
Importeer een bestaande stripbibliotheek en laat Kapowarr bestanden hernoemen, verplaatsen en organiseren volgens uw voorkeursnaamgevingsschema.
Downloaden uit meerdere bronnen
Downloaden van DDL-links, Pixeldrain, Mega en vele andere bronnen met configureerbare kwaliteits- en formaatvoorkeuren.
Formaatconversie
Pak gedownloade archiefbestanden automatisch uit en converteer ze naar uw voorkeursstripformaat tijdens het importproces.
Handmatig en automatisch zoeken
Gebruik gecontroleerd zoeken met één klik om automatisch hele volumes te downloaden, of blader en kies specifieke releases met handmatig zoeken.
Waarom zou je Kapowarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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