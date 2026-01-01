Kapowarr is een zelf-gehoste stripboekbibliotheekbeheerder gebouwd voor het arr-ecosysteem, ontworpen om het downloaden, hernoemen en organiseren van digitale stripuitgaven, -volumes en graphic novels te automatiseren. Net als Sonarr voor tv-series of Radarr voor films, laat Kapowarr je titels toevoegen die je wilt volgen en zoekt en downloadt vervolgens automatisch nieuwe uitgaven zodra deze beschikbaar komen vanuit een reeks ondersteunde bronnen.

De applicatie kan bestaande stripbibliotheken importeren, bestandsformaten converteren en bestanden organiseren volgens aanpasbare naamgevingsschema's. Kapowarr draaien op een VPS houdt je bibliotheek overal toegankelijk terwijl het het onderhoudswerk automatiseert dat anders voortdurende handmatige inspanning zou vereisen.