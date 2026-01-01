LakeFS is een open-source platform voor dataversiebeheer dat Git-achtige workflows toepast op data lakes. Het stelt teams in staat om branches te creëren voor geïsoleerde data-experimenten, reproduceerbare snapshots vast te leggen en wijzigingen atomair samen te voegen — allemaal zonder data te dupliceren. LakeFS werkt native met AWS S3, Azure Blob Storage en Google Cloud Storage, terwijl het een volledig S3-compatibele API blootstelt, zodat bestaande tools geen aanpassingen vereisen.

LakeFS zelf hosten op uw VPS geeft data- en ML-teams volledige controle over hun dataversiebeheerinfrastructuur. Of u nu reproduceerbare machine learning-experimenten, veilige staging-omgevingen voor ETL-pijplijnen of de mogelijkheid nodig heeft om slechte data-invoer terug te draaien, LakeFS brengt hetzelfde vertrouwen in data-operaties als Git in code.