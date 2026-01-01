Installeer LakeFS met één-klik installatie.
Open-source Git-achtig versiebeheer voor uw datameer, dat branching en committing naar objectopslag brengt.
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Wat je met LakeFS kunt bouwen
LakeFS is een open-source platform voor dataversiebeheer dat Git-achtige workflows toepast op data lakes. Het stelt teams in staat om branches te creëren voor geïsoleerde data-experimenten, reproduceerbare snapshots vast te leggen en wijzigingen atomair samen te voegen — allemaal zonder data te dupliceren. LakeFS werkt native met AWS S3, Azure Blob Storage en Google Cloud Storage, terwijl het een volledig S3-compatibele API blootstelt, zodat bestaande tools geen aanpassingen vereisen.
LakeFS zelf hosten op uw VPS geeft data- en ML-teams volledige controle over hun dataversiebeheerinfrastructuur. Of u nu reproduceerbare machine learning-experimenten, veilige staging-omgevingen voor ETL-pijplijnen of de mogelijkheid nodig heeft om slechte data-invoer terug te draaien, LakeFS brengt hetzelfde vertrouwen in data-operaties als Git in code.
Key features van LakeFS
Git-achtige datavertakking
Maak geïsoleerde databranches voor experimenten of staging zonder objecten te dupliceren, met behulp van zero-copy branching ondersteund door alleen metadata.
Reproduceerbare commits
Leg gegevensmomentopnamen op elk gewenst moment vast, zodat machine learning-experimenten en pijplijnuitvoeringen exact kunnen worden gereproduceerd vanuit een bekende gegevensstatus.
Atomische samenvoegingen
Voeg databranches atomair samen met main, zodat downstream-gebruikers altijd een consistente en complete dataset zien.
S3-compatibele API
LakeFS biedt een volledig S3-compatibel eindpunt, zodat Spark, Pandas en andere tools verbinding kunnen maken zonder code aan te passen.
Terugdraaien van gegevens
Direct teruggaan naar een eerdere commit om te herstellen van onbedoelde verwijderingen of slechte data-invoer binnen enkele seconden.
Waarom zou je LakeFS op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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