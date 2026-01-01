Convos is een volledig zelfgehoste, altijd-actieve IRC-client die op je server draait en 24/7 verbonden blijft met IRC-netwerken. In tegenstelling tot traditionele IRC-clients die offline gaan wanneer je ze sluit, behoudt Convos persistente verbindingen, zodat je nooit een bericht mist — zelfs wanneer je apparaten offline zijn.

Krijg toegang tot je IRC-gesprekken vanuit elke browser, zonder software te installeren. Convos bewaart je volledige chatgeschiedenis, ondersteunt meerdere gebruikers en netwerken, en biedt een strakke, moderne interface die is ontworpen voor zowel informele chatters als ervaren IRC-gemeenschappen. Zelf-hosten geeft je volledige controle over je gegevens en gebruikerstoegang.