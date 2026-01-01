Installeer Convos met één klik.
Moderne browsergebaseerde IRC-client die je permanent verbonden houdt met chatnetwerken vanaf elk apparaat.
Kies een VPS-abonnement voor Convos
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Convos kunt bouwen
Convos is een volledig zelfgehoste, altijd-actieve IRC-client die op je server draait en 24/7 verbonden blijft met IRC-netwerken. In tegenstelling tot traditionele IRC-clients die offline gaan wanneer je ze sluit, behoudt Convos persistente verbindingen, zodat je nooit een bericht mist — zelfs wanneer je apparaten offline zijn.
Krijg toegang tot je IRC-gesprekken vanuit elke browser, zonder software te installeren. Convos bewaart je volledige chatgeschiedenis, ondersteunt meerdere gebruikers en netwerken, en biedt een strakke, moderne interface die is ontworpen voor zowel informele chatters als ervaren IRC-gemeenschappen. Zelf-hosten geeft je volledige controle over je gegevens en gebruikerstoegang.
Key features van Convos
Altijd online verbindingen
Convos draait 24/7 op uw VPS, blijft verbonden met IRC-netwerken zodat berichten worden vastgelegd en op u wachten wanneer u inlogt.
Volledige chatgeschiedenis
Alle berichten worden server-side opgeslagen en zijn beschikbaar vanuit elke browser, waardoor je een doorzoekbare geschiedenis hebt over elk kanaal en gesprek.
Ondersteuning voor meerdere netwerken
Maak tegelijkertijd verbinding met meerdere IRC-netwerken en beheer alle kanalen en directe berichten vanaf één uniforme interface.
Geen software-installatie
Krijg toegang tot uw IRC-client volledig via een browser — geen desktop-app, plug-in of configuratie vereist op welk apparaat u ook gebruikt.
Klaar voor meerdere gebruikers
Nodig teamleden of vrienden uit om je Convos-instantie te delen, elk met hun eigen onafhankelijke accounts en netwerkconfiguraties.
Waarom zou je Convos op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.