Installeer MantisBT met één-klik installatie.
Open-source bugtracker voor softwareteams om defecten te registreren, featureverzoeken te beheren en projectworkflows te coördineren.
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Wat je met MantisBT kunt bouwen
MantisBT (Mantis Bug Tracker) is een al lang bestaande open-source issue tracker geschreven in PHP, die door softwareteams wordt gebruikt om bugs te loggen, functieverzoeken te beheren en werk te coördineren over meerdere projecten. Gebouwd rond aanpasbare workflows, gedetailleerde projectspecifieke machtigingen en e-mailmeldingen, richt het zich op de discipline van issuebeheer zonder de ballast van volledige projectmanagementpakketten.
Door MantisBT zelf te hosten, blijven gerapporteerde defecten, bijlagen en interne discussies op infrastructuur die u beheert — essentieel voor organisaties waarvan bugrapporten reproductiestappen, klantgegevens of bedrijfseigen code bevatten. Deze implementatie wordt geleverd met MariaDB voor een duurzame issuegeschiedenis en elimineert de licentiekosten per gebruiker die door veel commerciële issue trackers in rekening worden gebracht.
Key features van MantisBT
Aanpasbare workflows
Definieer statusovergangen, oplossingsstatussen en toegangsregels per project, zodat de tracker weerspiegelt hoe elk team daadwerkelijk werk verplaatst van melding naar oplossing.
Gedetailleerde machtigingen
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer op project-, categorie- en veldniveau zorgt ervoor dat gevoelige kwesties alleen zichtbaar zijn voor de mensen die ze moeten zien.
E-mailmeldingen
Configureerbare e-mailregels informeren melders, behandelaars en volgers wanneer problemen van status veranderen, zodat geen enkel defect of functieaanvraag over het hoofd wordt gezien.
Aangepaste velden en filters
Voeg willekeurige aangepaste velden toe aan problemen en sla complexe filters op als benoemde weergaven om duizenden rapporten te triëren zonder context te verliezen.
Plug-in architectuur
Een uitgebreid plug-in-ecosysteem breidt MantisBT uit met integratie van versiebeheer, aanvullende authenticatiemethoden en rapportage-add-ons.
REST- en SOAP-API's
Zowel REST- als SOAP-interfaces stellen u in staat om het aanmaken van issues te scripten, triage te automatiseren en de tracker te integreren met CI-pijplijnen of externe tools.
Waarom zou je MantisBT op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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