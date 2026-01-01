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Open-source bugtracker voor softwareteams om defecten te registreren, featureverzoeken te beheren en projectworkflows te coördineren.

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Kies dit plan
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met MantisBT kunt bouwen

MantisBT (Mantis Bug Tracker) is een al lang bestaande open-source issue tracker geschreven in PHP, die door softwareteams wordt gebruikt om bugs te loggen, functieverzoeken te beheren en werk te coördineren over meerdere projecten. Gebouwd rond aanpasbare workflows, gedetailleerde projectspecifieke machtigingen en e-mailmeldingen, richt het zich op de discipline van issuebeheer zonder de ballast van volledige projectmanagementpakketten.

Door MantisBT zelf te hosten, blijven gerapporteerde defecten, bijlagen en interne discussies op infrastructuur die u beheert — essentieel voor organisaties waarvan bugrapporten reproductiestappen, klantgegevens of bedrijfseigen code bevatten. Deze implementatie wordt geleverd met MariaDB voor een duurzame issuegeschiedenis en elimineert de licentiekosten per gebruiker die door veel commerciële issue trackers in rekening worden gebracht.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van MantisBT

Aanpasbare workflows

Definieer statusovergangen, oplossingsstatussen en toegangsregels per project, zodat de tracker weerspiegelt hoe elk team daadwerkelijk werk verplaatst van melding naar oplossing.

Gedetailleerde machtigingen

Op rollen gebaseerd toegangsbeheer op project-, categorie- en veldniveau zorgt ervoor dat gevoelige kwesties alleen zichtbaar zijn voor de mensen die ze moeten zien.

E-mailmeldingen

Configureerbare e-mailregels informeren melders, behandelaars en volgers wanneer problemen van status veranderen, zodat geen enkel defect of functieaanvraag over het hoofd wordt gezien.

Aangepaste velden en filters

Voeg willekeurige aangepaste velden toe aan problemen en sla complexe filters op als benoemde weergaven om duizenden rapporten te triëren zonder context te verliezen.

Plug-in architectuur

Een uitgebreid plug-in-ecosysteem breidt MantisBT uit met integratie van versiebeheer, aanvullende authenticatiemethoden en rapportage-add-ons.

REST- en SOAP-API's

Zowel REST- als SOAP-interfaces stellen u in staat om het aanmaken van issues te scripten, triage te automatiseren en de tracker te integreren met CI-pijplijnen of externe tools.

Waarom zou je MantisBT op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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