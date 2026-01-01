MantisBT (Mantis Bug Tracker) is een al lang bestaande open-source issue tracker geschreven in PHP, die door softwareteams wordt gebruikt om bugs te loggen, functieverzoeken te beheren en werk te coördineren over meerdere projecten. Gebouwd rond aanpasbare workflows, gedetailleerde projectspecifieke machtigingen en e-mailmeldingen, richt het zich op de discipline van issuebeheer zonder de ballast van volledige projectmanagementpakketten.

Door MantisBT zelf te hosten, blijven gerapporteerde defecten, bijlagen en interne discussies op infrastructuur die u beheert — essentieel voor organisaties waarvan bugrapporten reproductiestappen, klantgegevens of bedrijfseigen code bevatten. Deze implementatie wordt geleverd met MariaDB voor een duurzame issuegeschiedenis en elimineert de licentiekosten per gebruiker die door veel commerciële issue trackers in rekening worden gebracht.