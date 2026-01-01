Installeer Rackula met één klik.
Drag-and-drop ontwerptool voor serverrackindelingen voor het plannen van datacenters, homelabs en AV-apparatuurinstallaties.
Kies een VPS-abonnement voor Rackula
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rackula kunt bouwen
Rackula is een open-source visuele rackontwerper die systeembeheerders, homelabbers en AV-technici helpt bij het plannen van serverrackindelingen via een drag-and-drop-interface. Het ondersteunt standaard 1U–48U rackformaten, wordt geleverd met een bibliotheek van echte apparaatafbeeldingen gesynchroniseerd vanuit NetBox, en stelt u in staat om voltooide diagrammen te exporteren als PNG, PDF of SVG voor documentatie.
Het zelf hosten van Rackula op een VPS houdt elk rackdiagram, aangepast apparaat en teamindeling onder uw controle in plaats van binnen een SaaS van een leverancier. De persistente implementatie deelt lay-outs tussen browsers en apparaten via een backend API, ondersteunt het delen via URL en QR-code voor snelle overdrachten aan externe technici, en beschermt muterende bewerkingen achter ingebouwde authenticatie.
Key features van Rackula
Drag-and-drop ontwerper
Plan rackindelingen visueel door apparaten in 1U–48U slots te slepen, zonder diagrammen te maken in spreadsheets of algemene tekenprogramma's.
Beelden van echte apparaten
Maak diagrammen met behulp van nauwkeurige foto's van de voor- en achterkant van echte hardware afkomstig uit de NetBox apparaattypebibliotheek.
Export in meerdere formaten
Exporteer voltooide racks als PNG-, PDF- of SVG-bestanden voor change-management tickets, runbooks en klantgerichte documentatie.
URL en QR-deling
Deel een rackindeling met technici ter plaatse via een enkele link of scanbare QR-code in plaats van screenshots te e-mailen.
Persistente backend
Synchroniseer lay-outs tussen browsers en apparaten via een backend-API met opslag op schijf die containerherstarts overleeft.
Ingebouwde authenticatie
Bescherm lees- en schrijftoegang met gebruikersnaam- en wachtwoordlogin plus een API-schrijftoken die muterende routes beveiligt.
Waarom zou je Rackula op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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