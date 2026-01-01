Rackula is een open-source visuele rackontwerper die systeembeheerders, homelabbers en AV-technici helpt bij het plannen van serverrackindelingen via een drag-and-drop-interface. Het ondersteunt standaard 1U–48U rackformaten, wordt geleverd met een bibliotheek van echte apparaatafbeeldingen gesynchroniseerd vanuit NetBox, en stelt u in staat om voltooide diagrammen te exporteren als PNG, PDF of SVG voor documentatie.

Het zelf hosten van Rackula op een VPS houdt elk rackdiagram, aangepast apparaat en teamindeling onder uw controle in plaats van binnen een SaaS van een leverancier. De persistente implementatie deelt lay-outs tussen browsers en apparaten via een backend API, ondersteunt het delen via URL en QR-code voor snelle overdrachten aan externe technici, en beschermt muterende bewerkingen achter ingebouwde authenticatie.