Seafile is een krachtig, open-source platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat door miljoenen mensen wereldwijd wordt gebruikt. De unieke synchronisatietechnologie op blokniveau zorgt voor snelle, bandbreedte-efficiënte bestandsoverdrachten tussen apparaten, waardoor het ideaal is voor teams die grote bestandsbibliotheken beheren. In tegenstelling tot generieke cloudopslag is Seafile vanaf de basis ontworpen voor betrouwbare synchronisatie van enorme bestandsverzamelingen.

Met client-side encryptie, bestandsversiebeheer, gedetailleerde mapmachtigingen en native synchronisatieclients voor elk platform, biedt Seafile bedrijfsbrede bestandsbeheer zonder abonnementskosten of prijzen per gebruiker. Zelf-hosting houdt al uw gegevens op uw eigen server. Deze sjabloon omvat MariaDB voor metadata-opslag, Memcached voor prestatiecaching en Traefik HTTPS-routering voor veilige toegang.