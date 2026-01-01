Seafile implementeren met één-klik installatie.
Zelfgehost platform voor het synchroniseren en delen van bestanden als alternatief voor Dropbox.
Kies een VPS-abonnement voor Seafile
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Seafile kunt bouwen
Seafile is een krachtig, open-source platform voor bestandssynchronisatie en -deling dat door miljoenen mensen wereldwijd wordt gebruikt. De unieke synchronisatietechnologie op blokniveau zorgt voor snelle, bandbreedte-efficiënte bestandsoverdrachten tussen apparaten, waardoor het ideaal is voor teams die grote bestandsbibliotheken beheren. In tegenstelling tot generieke cloudopslag is Seafile vanaf de basis ontworpen voor betrouwbare synchronisatie van enorme bestandsverzamelingen.
Met client-side encryptie, bestandsversiebeheer, gedetailleerde mapmachtigingen en native synchronisatieclients voor elk platform, biedt Seafile bedrijfsbrede bestandsbeheer zonder abonnementskosten of prijzen per gebruiker. Zelf-hosting houdt al uw gegevens op uw eigen server. Deze sjabloon omvat MariaDB voor metadata-opslag, Memcached voor prestatiecaching en Traefik HTTPS-routering voor veilige toegang.
Key features van Seafile
Synchronisatie op blokniveau
Delta-synchronisatie draagt alleen gewijzigde bestandsblokken over, wat zorgt voor snelle en bandbreedte-efficiënte synchronisatie op alle verbonden apparaten.
End-to-end-versleuteling
Client-side versleutelde bibliotheken zorgen ervoor dat bestanden worden versleuteld voordat ze uw apparaat verlaten, waardoor gevoelige gegevens zowel in rust als onderweg worden beschermd.
Bestandsversiebeheer
Automatische versiegeschiedenis met configureerbare retentie stelt u in staat om eerdere bestandsversies te herstellen en wijzigingen in de loop van de tijd te volgen.
Beveiligde Deellinks
Deel bestanden en mappen via links met wachtwoorden, vervaldatums en downloadlimieten voor gecontroleerde externe samenwerking.
Cross-platform clients
Native synchronisatieclients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android houden uw bestanden toegankelijk op elk apparaat.
Waarom zou je Seafile op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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