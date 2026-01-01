Installeer Pinry met één-klik installatie.
Zelf-gehoste afbeeldingenbord in Pinterest-stijl voor het opslaan, taggen en organiseren van afbeeldingen en video's.
Kies een VPS-abonnement voor Pinry
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pinry kunt bouwen
Pinry is een open-source, zelf-gehoste afbeeldingenbord waarmee je afbeeldingen, video's en webpagina's kunt verzamelen, taggen en doorbladeren in een visueel aantrekkelijke tegelindeling — vergelijkbaar met Pinterest, maar volledig onder jouw controle. Het combineert een Django REST Framework back-end met een Vue.js front-end en wordt geleverd als een enkele Docker-container, ondersteund door SQLite voor een installatie zonder afhankelijkheden.
Pinry zelf hosten betekent dat je persoonlijke collectie privé blijft op je eigen VPS, zonder algoritmische feeds, zonder advertenties en zonder account dat nodig is om te browsen als je openbare toegang inschakelt. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, openbare en privé-borden, compatibiliteit met browserextensies en een volledige REST API maken het geschikt voor zowel persoonlijke collecties als kleine samenwerkende teams.
Key features van Pinry
Op tags gebaseerde ontdekking
Wijs meerdere tags toe aan elke pin en filter je hele collectie direct op tag — geen geneste mappen nodig.
Multi-gebruikersborden
Maak aparte borden per gebruiker en beheer de zichtbaarheid met openbare of privétoegangsinstellingen voor elk bord.
Ondersteuning voor browserextensies
Sla afbeeldingen rechtstreeks van elke webpagina op je Pinry-bord op met behulp van de officiële browserextensie.
REST API
Automatiseer pincreatie en beheer collecties programmatisch via de ingebouwde Django REST Framework API.
Multi-architectuur Docker-image
De officiële image ondersteunt AMD64, ARMv7 en ARMv8 — draait zowel op standaard VPS-servers als op ARM-gebaseerde boards.
Waarom zou je Pinry op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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