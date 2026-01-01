Pinry is een open-source, zelf-gehoste afbeeldingenbord waarmee je afbeeldingen, video's en webpagina's kunt verzamelen, taggen en doorbladeren in een visueel aantrekkelijke tegelindeling — vergelijkbaar met Pinterest, maar volledig onder jouw controle. Het combineert een Django REST Framework back-end met een Vue.js front-end en wordt geleverd als een enkele Docker-container, ondersteund door SQLite voor een installatie zonder afhankelijkheden.

Pinry zelf hosten betekent dat je persoonlijke collectie privé blijft op je eigen VPS, zonder algoritmische feeds, zonder advertenties en zonder account dat nodig is om te browsen als je openbare toegang inschakelt. Ondersteuning voor meerdere gebruikers, openbare en privé-borden, compatibiliteit met browserextensies en een volledige REST API maken het geschikt voor zowel persoonlijke collecties als kleine samenwerkende teams.