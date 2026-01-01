Implementeer Faktory in één-klik installatie.
Krachtige, taal-onafhankelijke achtergrondtaakserver met een ingebouwde webinterface voor het monitoren en beheren van taken.
Kies een VPS-abonnement voor Faktory
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Faktory kunt bouwen
Faktory is een zelfstandige achtergrondtaakserver die krachtige taakverwerking biedt aan elke programmeertaal. Het biedt een eenvoudige protocolgebaseerde interface, zodat workers geschreven in Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP en meer allemaal dezelfde taakinfrastructuur kunnen delen zonder gebonden te zijn aan één enkel taalecosysteem.
Faktory zelf hosten op uw VPS geeft u volledige controle over taakwachtrijen, herhaallogica en prestatiegegevens. Het ingebouwde webdashboard laat u de doorvoer monitoren, mislukte taken inspecteren en wachtrijen in realtime beheren zonder extra tools.
Key features van Faktory
Taalonafhankelijk Ontwerp
Elke taal met een Faktory-clientbibliotheek kan taken in de wachtrij plaatsen en verwerken, waardoor integratie over polyglotte stacks eenvoudig wordt.
Ingebouwd Webdashboard
Bewaak wachtrijdieptes, taakdoorvoer en storingen via een intuïtieve browsergebaseerde gebruikersinterface die direct beschikbaar is.
Betrouwbare taakpersistentie
Taken worden op schijf opgeslagen met behulp van een ingebedde Redis-compatibele opslag, zodat er geen werk verloren gaat bij herstarts of storingen.
Automatische herpogingen
Mislukte jobs worden automatisch opnieuw uitgevoerd met configureerbare uitstelschema's, wat handmatige tussenkomst bij tijdelijke fouten vermindert.
Wachtrijprioritering
Routeer taken naar benoemde wachtrijen met configureerbare gewichten, zodat werk met hoge prioriteit altijd als eerste wordt verwerkt.
Waarom zou je Faktory op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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