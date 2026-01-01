Faktory is een zelfstandige achtergrondtaakserver die krachtige taakverwerking biedt aan elke programmeertaal. Het biedt een eenvoudige protocolgebaseerde interface, zodat workers geschreven in Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP en meer allemaal dezelfde taakinfrastructuur kunnen delen zonder gebonden te zijn aan één enkel taalecosysteem.

Faktory zelf hosten op uw VPS geeft u volledige controle over taakwachtrijen, herhaallogica en prestatiegegevens. Het ingebouwde webdashboard laat u de doorvoer monitoren, mislukte taken inspecteren en wachtrijen in realtime beheren zonder extra tools.