Qdrant is een productieklare open-source vector similarity-zoekmachine, specifiek gebouwd voor AI- en machine learning-workloads. Het slaat hoogdimensionale vectoren op samen met rijke payload-metadata en verwerkt nearest-neighbour-query's in minder dan een milliseconde met behulp van HNSW-indexering, meerdere afstandsmetrieken en geavanceerde filtering â€” allemaal toegankelijk via REST- en gRPC-API's.

Qdrant zelf hosten op een VPS geeft u volledige controle over geheugentoewijzing, indexeringsconfiguratie en dataresidency, zonder de per-query-prijzen of verbindingslimieten van beheerde vector database-services, waardoor het ideaal is voor AI-startups en teams die semantisch zoeken of RAG-pijplijnen schalen.