Qdrant implementeren met Ã©Ã©n-klik installatie.
Krachtige open-source vector database voor semantisch zoeken, aanbevelingen en AI-gestuurde applicaties.
Kies een VPS-abonnement voor Qdrant
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Qdrant kunt bouwen
Qdrant is een productieklare open-source vector similarity-zoekmachine, specifiek gebouwd voor AI- en machine learning-workloads. Het slaat hoogdimensionale vectoren op samen met rijke payload-metadata en verwerkt nearest-neighbour-query's in minder dan een milliseconde met behulp van HNSW-indexering, meerdere afstandsmetrieken en geavanceerde filtering â€” allemaal toegankelijk via REST- en gRPC-API's.
Qdrant zelf hosten op een VPS geeft u volledige controle over geheugentoewijzing, indexeringsconfiguratie en dataresidency, zonder de per-query-prijzen of verbindingslimieten van beheerde vector database-services, waardoor het ideaal is voor AI-startups en teams die semantisch zoeken of RAG-pijplijnen schalen.
Key features van Qdrant
Zoeken in sub-milliseconden
HNSW-indexering levert bijna onmiddellijke nearest-neighbour-query's over miljoenen vectoren, waardoor AI-toepassingen responsief blijven op elke schaal.
Payloadfiltering
Filter zoekresultaten op willekeurige metadatavelden op het moment van de query, waarbij vectorgelijkenis wordt gecombineerd met gestructureerde voorwaarden in Ã©Ã©n enkel verzoek.
Meerdere Afstandsmetrieken
Kies Cosinus-, Euclidische of puntproductafstand die overeenkomt met het embeddingmodel dat door uw applicatie wordt gebruikt, zonder gegevens opnieuw te indexeren.
REST- en gRPC-API's
Integreer Qdrant in elke taal of elk framework met behulp van de OpenAPI REST-interface of de high-throughput gRPC API voor latentiegevoelige workloads.
Kwantiseringsondersteuning
Scalaire en productkwantisatie verminderen de geheugenvoetafdruk aanzienlijk, waardoor u grotere datasets op dezelfde hardware kunt indexeren zonder kwaliteitsverlies.
Waarom zou je Qdrant op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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