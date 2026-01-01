Installeer Prometheus met één-klik installatie.
De door CNCF gepromoveerde open-source monitoring toolkit die de industriestandaard werd voor cloud-native metrische gegevensverzameling en alarmering.
Kies een VPS-abonnement voor Prometheus
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Prometheus kunt bouwen
Prometheus verzamelt tijdreeksstatistieken van uw infrastructuur en applicaties via een pull-gebaseerd HTTP-model, slaat deze op in een efficiënte lokale TSDB en stelt PromQL beschikbaar — een krachtige querytaal voor het segmenteren, aggregeren en waarschuwen op basis van elke metriek. Afgestudeerd van de CNCF naast Kubernetes, is het de monitoringbasis die gekozen is door DevOps-teams bij bedrijven zoals GitLab, DigitalOcean en Uber.
Prometheus draaien op uw eigen VPS geeft u onbeperkte metriekopname tegen een vaste prijs, volledige controle over scrape-intervallen en retentieperioden, en native integratie met Grafana, Alertmanager en honderden community-exporters — zonder cloudkosten per metriek of beperkingen op gegevenssampling.
Key features van Prometheus
PromQL Querytaal
Een flexibele functionele querytaal stelt u in staat om in realtime elke combinatie van metrische gegevens binnen uw gehele infrastructuur te aggregeren, transformeren en hierop te waarschuwen.
Pull-gebaseerde verzameling
Prometheus verzamelt metrics van HTTP-eindpunten volgens een configureerbaar schema, waardoor het eenvoudig is om nieuwe doelen toe te voegen zonder de gemonitorde applicatie te wijzigen.
Dienstontdekking
Native integraties met Kubernetes, Consul, EC2 en meer ontdekken en monitoren automatisch nieuwe services wanneer deze worden opgestart, zonder handmatige configuratie.
Waarschuwingsregels
Definieer drempel- en trendgebaseerde waarschuwingsregels die meldingen via Alertmanager routeren naar Slack, PagerDuty, e-mail of een willekeurig webhook-eindpunt.
Grafana-integratie
Prometheus is de standaard gegevensbron voor Grafana, waardoor uitgebreide dashboards, heatmaps en visualisatie van al uw metrische gegevens mogelijk zijn met minimale configuratie.
Waarom zou je Prometheus op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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