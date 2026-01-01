Harness implementeren met één-klik installatie.
End-to-end ontwikkelaarsplatform met Git-hosting, CI/CD-pipelines en cloud-ontwikkelomgevingen in één tool.
Kies een VPS-abonnement voor Harness
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Harness kunt bouwen
Harness Open Source is een uitgebreid DevOps-platform dat broncodebeheer, geautomatiseerde CI/CD-pipelines, gehoste ontwikkelomgevingen (Gitspaces) en artefactregisters verenigt in één enkele oplossing. Als de evolutie van Drone CI gaat het verder dan continue integratie om een volledig softwareleveringsplatform te leveren onder de Apache 2.0-licentie.
Het zelf hosten van Harness op uw VPS geeft u onbeperkte build-minuten, artefactopslag en teamleden tegen een vaste prijs, met volledig eigendom van broncode en pipelinegegevens. Geen beperkingen, geen prijs per gebruiker en geen vendor lock-in — alleen een volledig uitgerust DevOps-platform dat draait op hardware die u beheert.
Key features van Harness
Geïntegreerd SCM
Host Git-repositories met volledige commit-, branch-, merge- en pull-request-workflows naast codereview, branchbeveiliging en het scannen op geheimen.
Productieklaar CI/CD
Bouw, test en implementeer elke taal of elk framework met gecontaineriseerde pijplijnstappen, honderden herbruikbare sjablonen en migratie met één klik van GitHub Actions, GitLab CI en CircleCI.
Gitspaces Ontwikkelomgevingen
Bied ontwikkelaars direct-klare, voorgeconfigureerde cloud ontwikkelomgevingen die toegankelijk zijn vanuit VS Code, JetBrains of de browser — waardoor de insteltijd volledig wordt geëlimineerd.
Artefactenregister
Sla Docker-images, Helm-charts en aangepaste pakketten op en proxy deze in een ingebouwde registry met upstream-caching om builds te versnellen en externe afhankelijkheden te verminderen.
Beveiligingsscan
Automatisch geheimen en kwetsbaarheden detecteren in code en afhankelijkheden voordat deze de productie bereiken, en kwaliteitscontroles afdwingen als onderdeel van elke pijplijnuitvoering.
Waarom zou je Harness op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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