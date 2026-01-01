Harness Open Source is een uitgebreid DevOps-platform dat broncodebeheer, geautomatiseerde CI/CD-pipelines, gehoste ontwikkelomgevingen (Gitspaces) en artefactregisters verenigt in één enkele oplossing. Als de evolutie van Drone CI gaat het verder dan continue integratie om een volledig softwareleveringsplatform te leveren onder de Apache 2.0-licentie.

Het zelf hosten van Harness op uw VPS geeft u onbeperkte build-minuten, artefactopslag en teamleden tegen een vaste prijs, met volledig eigendom van broncode en pipelinegegevens. Geen beperkingen, geen prijs per gebruiker en geen vendor lock-in — alleen een volledig uitgerust DevOps-platform dat draait op hardware die u beheert.