MySpeed is een lichtgewicht, zelf-gehoste tool voor het monitoren van snelheidstests die continu de prestaties van uw internetverbinding bijhoudt. Het voert geautomatiseerde snelheidstests uit volgens een configureerbaar schema met behulp van Ookla, LibreSpeed of Cloudflare, en slaat de resultaten vervolgens lokaal op in een SQLite-database zodat u trends over dagen, weken en maanden kunt analyseren.

Naast ruwe metingen biedt MySpeed interactieve grafieken, een configureerbaar beleid voor gegevensretentie, meldingen voor gezondheidscontroles via e-mail, Signal, WhatsApp of Telegram, en optionele Prometheus-metrieken voor integratie in bestaande observability-stacks. Alle gegevens blijven op uw eigen server — geen analyses van derden, geen cloudafhankelijkheid en geen kosten per test.