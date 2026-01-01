Implementeer MySpeed met één-klik installatie.
Zelf-gehoste internet snelheidstest tracker die geautomatiseerde tests uitvoert en je verbindingsgeschiedenis over tijd visualiseert.
Kies een VPS-abonnement voor MySpeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MySpeed kunt bouwen
MySpeed is een lichtgewicht, zelf-gehoste tool voor het monitoren van snelheidstests die continu de prestaties van uw internetverbinding bijhoudt. Het voert geautomatiseerde snelheidstests uit volgens een configureerbaar schema met behulp van Ookla, LibreSpeed of Cloudflare, en slaat de resultaten vervolgens lokaal op in een SQLite-database zodat u trends over dagen, weken en maanden kunt analyseren.
Naast ruwe metingen biedt MySpeed interactieve grafieken, een configureerbaar beleid voor gegevensretentie, meldingen voor gezondheidscontroles via e-mail, Signal, WhatsApp of Telegram, en optionele Prometheus-metrieken voor integratie in bestaande observability-stacks. Alle gegevens blijven op uw eigen server — geen analyses van derden, geen cloudafhankelijkheid en geen kosten per test.
Key features van MySpeed
Geautomatiseerde snelheidstests
Plan terugkerende tests met behulp van cron-expressies, zodat de kwaliteit van uw verbinding continu wordt bewaakt zonder handmatige tussenkomst.
Meerdere testaanbieders
Kies tussen Ookla, LibreSpeed en Cloudflare als uw speedtest-backend om nauwkeurige, vergelijkbare resultaten te krijgen van de provider die u vertrouwt.
Historische grafieken
Visualiseer download-, upload- en pingtrends over configureerbare tijdsbereiken om degradatiepatronen te herkennen en uw internetprovider verantwoordelijk te houden.
Gezondheidsmeldingen
Ontvang meldingen via e-mail, Signal, WhatsApp of Telegram wanneer uw verbinding onder de gedefinieerde drempels zakt.
Prometheus-meetgegevens
Exporteer snelheids testresultaten als Prometheus-metrics om te integreren met Grafana-dashboards, naast uw andere infrastructuurbewaking.
Waarom zou je MySpeed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
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