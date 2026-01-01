Implementeer Cheshire Cat AI met één-klik installatie.
Productieklaar AI-agentframework met ingebouwde RAG, plug-ins en functieaanroep voor elke LLM-aanbieder.
Kies een VPS-abonnement voor Cheshire Cat AI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cheshire Cat AI kunt bouwen
Cheshire Cat AI is een open-source framework voor het bouwen van productie-AI-agents als een microservice. In plaats van afzonderlijke bibliotheken voor geheugen, tools en conversationele vormen aan elkaar te koppelen, levert de Cat een API-first runtime met een ingebouwde Qdrant vector store, een pluginsysteem, event hooks en functieaanroepen — zodat dezelfde agent een chatbot, een interne tool of een klantgerichte assistent kan aandrijven vanuit één enkele backend.
Het framework is model-agnostisch en werkt met elke LangChain-compatibele LLM en embedder, inclusief OpenAI, Anthropic, Ollama en zelfgehoste modellen. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt de conversatiegeschiedenis, embeddings en plugincode volledig onder jouw controle, met ondersteuning voor meerdere gebruikers en gedetailleerde machtigingen voor teamimplementaties.
Key features van Cheshire Cat AI
Ingebouwde RAG
Een geïntegreerd Qdrant vectorgeheugen neemt documenten op en roept automatisch relevante context op, zodat agents antwoorden vanuit uw gegevens in plaats van vanuit generieke modelkennis.
Plug-insysteem
Plaats Python-plugins in het adminpaneel om tools, hooks en conversatieformulieren toe te voegen zonder de core te forken — breid gedrag uit tijdens runtime in plaats van de image opnieuw op te bouwen.
Elke LLM-aanbieder
Schakel tussen OpenAI, Anthropic, Ollama en andere LangChain-compatibele modellen vanuit de admin UI om kosten, latentie en gegevenssoevereiniteit per gebruiksscenario in evenwicht te brengen.
REST- en WebSocket-API
Integreer de agent in elke frontend via een aanpasbare REST API of chat via WebSocket, met afzonderlijke API-sleutels voor elk transport voor gedetailleerde toegangscontrole.
Conversatieformulieren
Definieer Pydantic-gestuurde formulieren die gesprekken in meerdere stappen begeleiden, zoals boekingen of bestellingen, waardoor de agent gestructureerde gegevens kan verzamelen terwijl de dialoog natuurlijk blijft.
Waarom zou je Cheshire Cat AI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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