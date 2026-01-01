Tot wel 69% korting voor Cheshire Cat AI

Implementeer Cheshire Cat AI met één-klik installatie.

Productieklaar AI-agentframework met ingebouwde RAG, plug-ins en functieaanroep voor elke LLM-aanbieder.

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AI-beheerde VPS
5,49  /mnd
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Implementeer Cheshire Cat AI met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Cheshire Cat AI kunt bouwen

Cheshire Cat AI is een open-source framework voor het bouwen van productie-AI-agents als een microservice. In plaats van afzonderlijke bibliotheken voor geheugen, tools en conversationele vormen aan elkaar te koppelen, levert de Cat een API-first runtime met een ingebouwde Qdrant vector store, een pluginsysteem, event hooks en functieaanroepen — zodat dezelfde agent een chatbot, een interne tool of een klantgerichte assistent kan aandrijven vanuit één enkele backend.

Het framework is model-agnostisch en werkt met elke LangChain-compatibele LLM en embedder, inclusief OpenAI, Anthropic, Ollama en zelfgehoste modellen. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt de conversatiegeschiedenis, embeddings en plugincode volledig onder jouw controle, met ondersteuning voor meerdere gebruikers en gedetailleerde machtigingen voor teamimplementaties.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Cheshire Cat AI

Ingebouwde RAG

Een geïntegreerd Qdrant vectorgeheugen neemt documenten op en roept automatisch relevante context op, zodat agents antwoorden vanuit uw gegevens in plaats van vanuit generieke modelkennis.

Plug-insysteem

Plaats Python-plugins in het adminpaneel om tools, hooks en conversatieformulieren toe te voegen zonder de core te forken — breid gedrag uit tijdens runtime in plaats van de image opnieuw op te bouwen.

Elke LLM-aanbieder

Schakel tussen OpenAI, Anthropic, Ollama en andere LangChain-compatibele modellen vanuit de admin UI om kosten, latentie en gegevenssoevereiniteit per gebruiksscenario in evenwicht te brengen.

REST- en WebSocket-API

Integreer de agent in elke frontend via een aanpasbare REST API of chat via WebSocket, met afzonderlijke API-sleutels voor elk transport voor gedetailleerde toegangscontrole.

Conversatieformulieren

Definieer Pydantic-gestuurde formulieren die gesprekken in meerdere stappen begeleiden, zoals boekingen of bestellingen, waardoor de agent gestructureerde gegevens kan verzamelen terwijl de dialoog natuurlijk blijft.

Waarom zou je Cheshire Cat AI op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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