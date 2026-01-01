Passbolt is een open-source wachtwoordbeheerder gebouwd voor teams die veilig inloggegevens moeten opslaan, delen en controleren. Elk wachtwoord wordt end-to-end versleuteld met OpenPGP voordat het de browser verlaat — de server ziet nooit uw onversleutelde geheimen. In tegenstelling tot algemene kluizen is Passbolt van de grond af ontworpen voor samenwerking: u kunt individuele wachtwoorden of hele mappen delen met collega's zonder ooit de onderliggende sleutel bloot te leggen.

Passbolt zelf hosten op uw eigen VPS betekent dat uw inloggegevensdatabase nooit een server van derden raakt. U beheert de versleutelingssleutels, de toegangslogboeken en het beleid voor gegevensbewaring — een cruciale vereiste voor teams met complianceverplichtingen zoals SOC 2, ISO 27001 of AVG.