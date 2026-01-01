Installeer Passbolt met één-klik installatie.
Open-source teampasswoordbeheerder gebouwd voor samenwerking, met end-to-end encryptie en zelfgehoste privacy.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Passbolt kunt bouwen
Passbolt is een open-source wachtwoordbeheerder gebouwd voor teams die veilig inloggegevens moeten opslaan, delen en controleren. Elk wachtwoord wordt end-to-end versleuteld met OpenPGP voordat het de browser verlaat — de server ziet nooit uw onversleutelde geheimen. In tegenstelling tot algemene kluizen is Passbolt van de grond af ontworpen voor samenwerking: u kunt individuele wachtwoorden of hele mappen delen met collega's zonder ooit de onderliggende sleutel bloot te leggen.
Passbolt zelf hosten op uw eigen VPS betekent dat uw inloggegevensdatabase nooit een server van derden raakt. U beheert de versleutelingssleutels, de toegangslogboeken en het beleid voor gegevensbewaring — een cruciale vereiste voor teams met complianceverplichtingen zoals SOC 2, ISO 27001 of AVG.
Key features van Passbolt
End-to-end encryptie
Alle wachtwoorden worden in de browser met OpenPGP versleuteld voordat ze naar de server worden gestuurd, zodat de host nooit toegang heeft tot geheimen in platte tekst.
Granulair delen
Deel individuele wachtwoorden of mappen met specifieke gebruikers of groepen, met lees- of schrijftoegangscontroles per machtiging.
Volledig auditspoor
Elke toegang, deling, kopie en update wordt gelogd met een tijdstempel en gebruikersidentiteit, waardoor beveiligingsteams een complete geschiedenis van de activiteit van inloggegevens krijgen.
Browser-extensie
Officiële extensies voor Chrome en Firefox vullen automatisch inloggegevens in op overeenkomende sites, rechtstreeks vanuit de kluis, zonder wachtwoorden in het klembord bloot te stellen.
REST API en CLI
Een volledige REST API en officiële CLI-tool stellen DevOps-teams in staat Passbolt te integreren in provisioningscripts, CI/CD-pijplijnen en workflows voor geheime rotatie.
Waarom zou je Passbolt op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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