Installeer Pulse met één klik installatie.
Realtime monitoringdashboard voor Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker en Kubernetes met waarschuwingen en historische metingen.
Kies een VPS-abonnement voor Pulse
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pulse kunt bouwen
Pulse is een open-source, real-time monitoring dashboard dat je een enkel, uniform overzicht geeft van je Proxmox VE clusters, Proxmox Backup Server instanties, Docker hosts en Kubernetes workloads. Het peilt continu elke verbonden node en streamt CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkstatistieken naar een snelle webinterface, zodat je druk op een virtuele machine, container of backup datastore kunt opmerken op het moment dat het gebeurt, in plaats van na een storing.
Omdat Pulse zelf gehost is, blijven alle referenties en statistieken op infrastructuur die jij beheert, zonder telemetrie van derden en zonder licenties per node. Het draaien ervan op je eigen VPS houdt het dashboard bereikbaar, zelfs wanneer een gemonitorde host problemen ondervindt, en configureerbare drempelwaarschuwingen informeren je via e-mail, webhooks of chat voordat kleine problemen leiden tot downtime.
Key features van Pulse
Geünificeerde Proxmox weergave
Bewaak meerdere Proxmox VE-clusters en Proxmox Backup Server-instanties vanaf één dashboard, met statistieken per VM, per container en per datastore.
Realtime streamingstatistieken
Live CPU-, geheugen-, schijf- en netwerkgegevens worden continu bijgewerkt via WebSocket, zodat u belastingveranderingen ziet zodra deze optreden.
Docker en Kubernetes monitoring
Volg het resourcegebruik van containers en pods naast uw Proxmox-hosts voor één consistent beeld over virtuele machines en containers.
Configureerbare drempelwaarschuwingen
Stel limieten in voor CPU, geheugen, opslag of temperatuur en ontvang meldingen via e-mail, webhook of chat voordat problemen escaleren.
Agentloze API-polling
Pulse maakt verbinding met Proxmox via API-tokens, dus er hoeft niets extra's te worden geïnstalleerd op de knooppunten die het bewaakt.
Waarom zou je Pulse op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.