Pulse is een open-source, real-time monitoring dashboard dat je een enkel, uniform overzicht geeft van je Proxmox VE clusters, Proxmox Backup Server instanties, Docker hosts en Kubernetes workloads. Het peilt continu elke verbonden node en streamt CPU-, geheugen-, opslag- en netwerkstatistieken naar een snelle webinterface, zodat je druk op een virtuele machine, container of backup datastore kunt opmerken op het moment dat het gebeurt, in plaats van na een storing.

Omdat Pulse zelf gehost is, blijven alle referenties en statistieken op infrastructuur die jij beheert, zonder telemetrie van derden en zonder licenties per node. Het draaien ervan op je eigen VPS houdt het dashboard bereikbaar, zelfs wanneer een gemonitorde host problemen ondervindt, en configureerbare drempelwaarschuwingen informeren je via e-mail, webhooks of chat voordat kleine problemen leiden tot downtime.