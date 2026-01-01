HedgeDoc implementeren met één-klik installatie.
Open-source realtime collaboratieve Markdown-editor voor teams om samen documenten te schrijven, te beoordelen en te delen.
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Wat je met HedgeDoc kunt bouwen
HedgeDoc is een open-source collaboratieve Markdown-editor waar meerdere mensen tegelijkertijd hetzelfde document kunnen schrijven en bewerken met live cursor tracking en directe synchronisatie. Naast basis Markdown ondersteunt het ingebedde diagrammen via Mermaid en PlantUML, wiskundige formules via KaTeX, syntax-gemarkeerde codeblokken voor meer dan 100 talen, en een presentatiemodus die elke notitie omzet in een diavoorstelling.
HedgeDoc zelf hosten op uw VPS houdt gevoelige documentatie, interne architectuurbeslissingen en bedrijfseigen notities binnen uw eigen infrastructuur — geen kosten per gebruiker, geen toegang van derden tot gegevens, en volledige controle over authenticatiemethoden, waaronder LDAP, OAuth en SAML voor bedrijfsomgevingen.
Key features van HedgeDoc
Realtime samenwerking
Meerdere auteurs bewerken tegelijkertijd hetzelfde document met live cursorposities en directe updates, waardoor externe teams gesynchroniseerd blijven zonder samenvoegingsconflicten.
Diagrammen & Wiskunde
Integreer Mermaid-, Graphviz- en PlantUML-diagrammen samen met KaTeX-wiskundige uitdrukkingen direct in Markdown, waardoor HedgeDoc ideaal is voor technische en academische documentatie.
Presentatiemodus
Converteer elk Markdown-document met één klik naar een presentatie, waardoor aparte presentatiesoftware voor interne gesprekken en demo's overbodig wordt.
Flexibele Machtigingen
Documenten instellen op openbaar, beveiligd of privé en bepalen wie ze kan bekijken, becommentariëren of bewerken — van openbare communitywiki's tot vertrouwelijke interne specificaties.
Ondersteuning voor zakelijke authenticatie
Integreren met LDAP, OAuth-providers, SAML en lokale accounts, zodat teams kunnen inloggen met bestaande bedrijfsgegevens zonder afzonderlijke wachtwoorden te beheren.
Waarom zou je HedgeDoc op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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