HedgeDoc is een open-source collaboratieve Markdown-editor waar meerdere mensen tegelijkertijd hetzelfde document kunnen schrijven en bewerken met live cursor tracking en directe synchronisatie. Naast basis Markdown ondersteunt het ingebedde diagrammen via Mermaid en PlantUML, wiskundige formules via KaTeX, syntax-gemarkeerde codeblokken voor meer dan 100 talen, en een presentatiemodus die elke notitie omzet in een diavoorstelling.

HedgeDoc zelf hosten op uw VPS houdt gevoelige documentatie, interne architectuurbeslissingen en bedrijfseigen notities binnen uw eigen infrastructuur — geen kosten per gebruiker, geen toegang van derden tot gegevens, en volledige controle over authenticatiemethoden, waaronder LDAP, OAuth en SAML voor bedrijfsomgevingen.